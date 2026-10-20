При поддержке AZSTAR в Ровенской области ветераны с инвалидностью могут бесплатно пройти курсы вождения

В Ровенской области ветераны и люди с инвалидностью могут бесплатно освоить вождение автомобиля, в том числе с ручным управлением. Обучение проходит на базе Ровенского центра профессионально-технического образования Государственной службы занятости.

Об этом сообщила начальник управления по делам ветеранов Ровенской областной государственной администрации Марина Королева.

Как работает автошкола для ветеранов

Проект реализуется Ровенской областной военной администрацией совместно с Ассоциацией ветеранов и предпринимателей Украины при содействии AZSTAR Business Management Company.

Учебные классы и автомобили автошколы адаптированы к потребностям людей с инвалидностью. Подготовка водителей категории B длится 2,5 месяца, а набор в группы происходит постоянно. В каждой группе обучаются 45 ветеранов.

Для проекта при содействии американской компании были предоставлены четыре грузовых электромобиля. Все они имеют необходимую сертификацию и оснащены ручным управлением. На этих автомобилях ветераны учатся управлять транспортом категории C1 – средними грузовиками.

Чем занимается AZSTAR в Украине

AZSTAR Business Management Company – американская компания, являющаяся официальным федеральным контрагентом Пентагона. В Украине она занимается поставками горюче-смазочных материалов, арендой коммерческого транспорта и инжинирингом в сфере добычи нефти и газа.

Совместно с Ассоциацией ветеранов и предпринимателей Украины компания также реализует проект VmiloDilo. Он направлен на реинтеграцию ветеранов в гражданскую жизнь через предпринимательство и трудоустройство в сфере логистики.

Обучение вождению на адаптированных автомобилях для ветеранов и ветеранок с инвалидностью проходит в рамках реализации Стратегии ветеранской политики до 2030 года и Национальной стратегии безбарьерности, разработанной по инициативе первой леди Елены Зеленской.

В Ровенской области планируют создать ветеранское такси

В рамках ветеранской политики Ровенская областная государственная администрация планирует запустить в городе ветеранское такси. По замыслу, пассажирскими автомобилями будут управлять ветераны, а сам транспорт адаптируют для перевозки людей с инвалидностью. Реализовать проект планируют при содействии Украинского ветеранского фонда.

Ранее СМИ сообщали, что AZSTAR Business Management Company также будет содействовать проекту "Ветеранское такси", который реализует "Киев Милитари Хаб" совместно с Ассоциацией ветеранов и предпринимателей Украины.