В Украине – бабье лето: как долго будет и какую самую высокую температуру прогнозируют

Несколько ночей в Украине были заморозки, а в Карпатах даже выпал первый снег. Теперь начинается бабье лето.

В четверг, 12 октября, на всей территории Украины ощутимо потеплеет. Никаких заморозков в ближайшее время уже не прогнозируют, пишет 24 Канал.

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Бабье лето в Украине

По прогнозу Укргидрометцентра, днем четверга столбики термометров в большинстве областей достигнут выше +20 градусов. Далее, 14 октября, кое-где даже пригреет до +23 градусов. Об этом свидетельствуют данные на картах Укргидрометцентра.

Ориентировочный прогноз погоды на 14 октября / Скриншот из Укргидрометцентра

Ранее в комментарии NV заместитель начальника отдела метеопрогнозов рассказала, с чем именно связано потепление.

Ожидаем повышения температуры, поскольку на территорию Украины зайдет теплая воздушная масса с запада Европы. И температурные максимумы днем уже будут от +18 до +23 градусов. Это уже ближе к концу недели, и выходные будут у нас преимущественно теплые,

– подчеркнула Наталья Голеня.

Также добавила, что осадков на этой неделе совсем немного. В основном небольшие и лишь кое-где. В общем, до конца этой недели будет преобладать теплая и сухая погода.

В период 12 – 15 октября ночная температура также повысится, то есть прекратятся заморозки, будет +3…+8, +5…+10 градусов ночью. Дневная температура в пределах от +18 до +23 градусов,

– отметила представитель Укргидрометцентра.

Наталья Голеня добавила, что на следующей неделе, возможно, снова возобновятся северо-западные и северные процессы, температура снизится и пройдут дожди.