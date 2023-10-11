Когда ждать осадков, в каких областях и как долго будет лить, со ссылкой на синоптиков рассказывает 24 Канал. Отметим, что совсем скоро в Украине начнется бабье лето.

Кстати говоря После заморозков: когда в Украине снова потеплеет

В Украине пройдут дожди

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что днем четверга, 12 октября, на Севере пройдут дожди. Кстати, заморозки уже не ожидаются – ночью +6...+11. Только на Востоке +5...0. Днем в Украине пригреет до +16...+21 градус.

Дожди будут идти не менее двух дней. Впрочем, в пятницу они переместятся на Запад, Юг и частично Восток. Об этом свидетельствуют данные на картах Укргидрометцентра.

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Ориентировочный прогноз погоды на 13 октября / Скриншот из Укргидрометцентра

Так, дожди ожидаются в этих областях:

Закарпатской;

Львовской;

Ивано-Франковский;

Тернопольской;

Ровенский;

Волынский;

Черновицкой;

Хмельницкий;

Одесской;

Николаевской;

Херсонской;

Запорожский;

Донецкий;

Луганской и в Крыму.

Однако сильных ливней, вероятно, не будет, как и грозы. Ожидается лишь небольшой дождь.

Заметим, что, по предварительному прогнозу, в эту субботу по всей Украине будет сухо. Более того, в ряде областей температура подскочит до 23 градусов тепла.

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Ориентировочный прогноз погоды на 14 октября / Скриншот из Укргидрометцентра