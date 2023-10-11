Когда ждать осадков, в каких областях и как долго будет лить, со ссылкой на синоптиков рассказывает 24 Канал. Отметим, что совсем скоро в Украине начнется бабье лето.
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В Украине пройдут дожди
Синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что днем четверга, 12 октября, на Севере пройдут дожди. Кстати, заморозки уже не ожидаются – ночью +6...+11. Только на Востоке +5...0. Днем в Украине пригреет до +16...+21 градус.
Дожди будут идти не менее двух дней. Впрочем, в пятницу они переместятся на Запад, Юг и частично Восток. Об этом свидетельствуют данные на картах Укргидрометцентра.
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Ориентировочный прогноз погоды на 13 октября / Скриншот из Укргидрометцентра
Так, дожди ожидаются в этих областях:
- Закарпатской;
- Львовской;
- Ивано-Франковский;
- Тернопольской;
- Ровенский;
- Волынский;
- Черновицкой;
- Хмельницкий;
- Одесской;
- Николаевской;
- Херсонской;
- Запорожский;
- Донецкий;
- Луганской и в Крыму.
Однако сильных ливней, вероятно, не будет, как и грозы. Ожидается лишь небольшой дождь.
Заметим, что, по предварительному прогнозу, в эту субботу по всей Украине будет сухо. Более того, в ряде областей температура подскочит до 23 градусов тепла.
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Ориентировочный прогноз погоды на 14 октября / Скриншот из Укргидрометцентра