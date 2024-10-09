Бабье лето: когда и как долго будет в Украине

Настоящая осень в большинстве областей Украины еще не наступила. До сих пор продолжается метеорологическое лето.

Когда же ждать бабье лето и будет ли оно долгим, на брифинге в Media Center Ukraine рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает 24 Канал.

Узнайте осень Когда в Украине будут заморозки

Бабье лето 2024

Синоптик отметила, что бабье лето – чисто народный термин. В то же время заметила, несколько дней у нас наблюдалось снижение температуры, осенняя погода.

Перед этим кое-где по районам отдельных западных областей, Прикарпатья преимущественно даже немножечко были заморозки. Буквально одна – две ночи и только на почве, то есть не такие сильные. Однако все равно немного дыхание осени мы почувствовали.

Поэтому чисто по народной терминологии можно сказать что-то вот эти дни на этой неделе можно назвать бабьим летом. Коротенькое. Буквально эти три дня,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Обратите внимание! Синоптик отметила, что до пятницы в Украине температура будет выше. Дневные максимумы будут достигать +17 – +24 градусов. Прохладнее только на Северо-Востоке, в частности, +14 – +19 градусов.

В то же время эксперт добавила, если говорить с синоптического обзора, во многих областях, в частности, южных, большинства центральных и северных у нас метеорологическая осень еще так и не наступила.

Это когда несколько дней подряд средняя суточная температура ниже +15 градусов. У нас были такие дни, когда средняя суточная температура была +15 и ниже на отдельных метеостанциях, но чтобы в течение длительного периода, хотя бы 3 или 5 дней, – пока такого не было,

– сказала Птуха.

Впрочем, заметила, что осень все же идет к своей середине. Все равно она наступит. Ожидается, что уже после этой недели, когда сейчас у нас будут высокие значения температуры дневные, снова комфортные, с солнышком.

"То вот на выходных и после них уже будет более ощутимое и более стабильное снижение температуры. Показатели будут приближаться к осенним значениям", – отметила пресс-секретарь Укргидрометцентра.