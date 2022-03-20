После они поехали домой в цинковых гробах. А еще русский солдат сказал, что им совсем нечего есть.
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Украинская бабушка отравила орков
Оккупант рассказал, что их бросило руководство голодными. Поэтому они вынуждены мародерить – воровать у местного населения уток и кур. А еще воруют из магазинов.
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Девушка рассказала орку, что по телевизору показывают, что они продукты отдают или им местные жители якобы продукты несут и благодарят.
Ага. Бабка накормила пирожками – 8 человек домой поехало в цинковых гробах,
– рассказал оккупант.
На уточняющий вопрос девушки, чем бабка их накормила, он ответил – ядом.
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