Після його вони поїхали додому в цинкових гробах. А ще російський солдат сказав, що їм зовсім немає чого їсти.

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Українська бабуся отруїла орків

Окупант розповів, що їх кинуло керівництво голодними. Тому вони вимушені мародерити – красти у місцевого населення качок і курей. А ще крадуть з магазинів.

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Дівчина розповіла орку, що по телевізору показують, що вони продукти віддають або їм місцеві жителі нібито продукти несуть та дякують.

Ага. Бабуся нагодувала пиріжками – 8 чоловік додому поїхало в цинкових гробах,

– розповів окупант.

На уточнююче запитання дівчини, чим бабця їх нагодувала, він відповів – отрутою.

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