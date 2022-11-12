Оккупантам ежедневно наносят колоссальные потери. Билеты на концерт Кобзона продаются сотнями, сообщает 24 канал.
Заметьте Во время побега из Херсона кадыровцы "поджарили" своих, – Братчук
Тем временем украинская бабушка внимательно следит за статистикой ликвидированных оккупантов. Свежие данные женщина каждый день выписывает. Ни один "двухсотый" оккупант не может укрыться от пристального глаза бабушки. Видео с подсчетом вражеских потерь опубликовала ее внучка.
Украинцам очень понравилось видео. Они оставили бабушке много теплых слов и пожеланий. Люди шутят, что теперь у Украины "прекрасный военный бухгалтер".
Бабушка ведет свой список "двухсотых" оккупантов: смотрите видео
В Херсонской области бабушка украла у врага патроны
Украинцы каждый день демонстрируют, что они – несокрушимый народ. Сеть тронула история бабушки из Херсонщины. Она принесла украинским защитникам немало патронов, которые, очевидно, украла у оккупантов.
Увидев воинов, женщина не сдержала слез радости. Она попросила героев "бить этих к******".
Заметьте – новые данные о потерях врага: смотрите видео