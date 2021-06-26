Именно он был опекуном девушки после того, как она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками.
Узнайте больше Запретил рожать и травмировал: Бритни Спирс выступила против опекунства отца
Бабушки-фанатки из "Отряда Путина" вступились за Спирс
Представители организации "Отряды Путина" не остались в стороне от ситуации с американской певицей. Активисты собрались у подъезда и рассказали о своих требованиях.
Это ужас какой-то, как над этой женщиной издевались 13 лет. Как она выдержала все это? Хоть наконец заявила о своем желании быть человеком, а не рабыней,
– рассказала одна из активисток.
Она добавила, что Бритни Спирс – здоровая, нормальная женщина. "Ну как это возможно? Все ее любили, во всех странах. Она очень хорошей была", – продолжила бабушка. Фанатка из "Отряда Путина" не понимает, что такого могла сделать звезда, чтобы заслужить такое отношение.
Активисты призвали дать покой Бритни Спирс и "сделать эту женщину свободной". "Бедная Бритни Спирс – требуем освободить ее", – подытожила женщина. После этого все участники "отряда" озвучили аналогичное требование.
"Отряды Путина" поддержали Бритни Спирс: смотрите видео
Заявление Бритни Спирс о насилии отца
- 23 июня артистка выступила в суде Лос-Анджелеса, попросив лишить ее опеки отца.
- Звезда рассказала, что мужчина полностью контролировал ее жизнь: не позволял выйти замуж и родить еще одного ребенка, а также заставлял тяжело работать без выходных и давал сильные лекарства.
Другие заявления бабушки из "Отряда Путина"
- В марте 2020 года пенсионерки из пропагандистской организации "Отряды Путина" выступили с заявлением, что COVID-19 – это выдумка президента США Дональда Трампа.
- В ноябре того же года они записали видеообращение, в котором заявили, что не признают выборы президента США. Они призвали другие страны присоединиться к их позиции.
- Недавно бабушкам не угодили игрушки Pop It, которые они назвали причиной отупения россиян.