Саме він був опікуном дівчини після того, як вона потрапила до психіатричної лікарні через проблеми з алкоголем і наркотиками.

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Бабусі-фанатки зі "Загону Путіна" захистилися за Спірс

Представники організації "Загони Путіна" не залишилися осторонь ситуації з американською співачкою. Активісти зібралися поблизу під'їзду та розповіли про свої вимоги.

Це жах якийсь, як із цієї жінки знущалися 13 років. Як вона витримала все це? Хоч нарешті заявила про своє бажання бути людиною, а не рабинею,

– розповіла одна з активісток.

Вона додала, що Брітні Спірс – здорова, нормальна жінка. "Ну як це можливо? Всі її любили, в усіх країнах. Вона дуже хорошою була", – продовжила бабуся. Фанатка зі "Загону Путіна" не розуміє, що такого могла зробити зірка, аби заслужити на таке ставлення.

Активісти закликали дати спокій Брітні Спірс і "зробити цю жінку вільною". "Бідна Брітні Спірс – вимагаємо звільнити її", – підсумувала жінка. Після цього всі учасники "загону" озвучили аналогічну вимогу.

"Загони Путіна" підтримали Брітні Спірс: дивіться відео

Заява Брітні Спірс про насилля батька

23 червня артистка виступила в суді Лос-Анджелеса, попросивши позбавити її опіки батька.

Зірка розповіла, що чоловік повністю контролював її життя: не дозволяв вийти заміж і народити ще одну дитину, а також змушував важко працювати без вихідних і давав сильні ліки.

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