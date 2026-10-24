Бацька-младший: кто такой Коля Лукашенко и получит ли он Беларусь в наследство

24 Канал рассказывает, как рос самый известный сын белорусского диктатора, чем на самом деле занимается Коля Лукашенко и сможет ли он однажды превратиться из "золотого" ребенка в полноценного преемника отцовского дела.

Когда в Беларуси в 2020 году разразились протесты и сотни тысяч белорусов вышли на улицы с требованиями отставки Александра Лукашенко, он наглядно показал миру и собственному народу, что добровольно уходить с поста он не собирается.

В свою резиденцию белорусский диктатор прилетел на военном вертолете, вышел к силовикам в бронежилете и с автоматом Калашникова. Но, пожалуй, наибольшее внимание привлек не сам Лукашенко, а его тогда еще 15-летний сын Коля, сопровождавший отца в бронежилете с оружием.

С тех пор прошло шесть лет, Коля вырос, получил престижное образование и даже диплом в Китае. На протяжении многих лет Коля сопровождал отца на всех международных мероприятиях и зарубежных поездках. Но вопрос, готовит ли Лукашенко любимого младшего сына к наследованию белорусского "престола" и позволят ли ему это сделать, до сих пор остается открытым

24 Канал рассказывает , как рос самый известный сын белорусского диктатора, чем на самом деле занимается Коля Лукашенко и способен ли он однажды превратиться из "золотого" ребенка в полноценного наследника отцовского дела.

"Золотой ребенок": как рос Коля Лукашенко

Николай Александрович Лукашенко родился 31 августа 2004 года, когда его отец уже десять лет руководил Беларусью. Причем даже само рождение мальчика сопровождалось довольно деликатными для президентской семьи подробностями.

Дело в том, что Александр Лукашенко до сих пор официально женат на Галине Лукашенко, матери двух его старших сыновей – Виктора и Дмитрия. А вот матерью Коли является совсем другая женщина – Ирина Абельская, бывшая личный врач белорусского диктатора и его любовница.

Коля с мамой / фото – соцсети

Сам Лукашенко предпочитал не рассказывать подробностей личной жизни, но в 2022 году журналисты Белорусского центра расследований с помощью хакерской группы "Киберпартизаны" получили подтверждение материнства Абельской. Интересно, что после рождения сына женщина на некоторое время выпала из окружения Лукашенко и даже лишилась своей высокой должности.

Впрочем, чуть позже ситуация исправилась, и белорусский диктатор включил ее в руководство "Республиканским клиническим медицинским центром", который в народе называют просто "президентской клиникой".

При этом такое "бастардское" происхождение Коли нисколько не помешало ему стать любимцем отца. Наоборот, с раннего детства мальчик фактически превратился в неизменного спутника белорусского диктатора.



Пока его сверстники знакомились с окружающим миром, Коля знакомился с мировыми лидерами. Он сопровождал отца на встречах с Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, Бараком Обамой и даже Папой Римским Франциском.



Коля Лукашенко на встрече отца с Бараком и Мишель Обамой / Фото – БелТА

На несколько лет мальчик превратился в "хвост" влиятельного отца, на что не могли не обратить внимание белорусские оппозиционеры. Поэтому ребенок с ранних лет находился в самом центре внимания и получил ироничное прозвище "Коленька". Не меньшее внимание к мальчику уделяла и охрана Лукашенко.

Например, в 2013 году во время визита Лукашенко в Киев досуг его 9-летнего сына обеспечивали десятки людей. При этом белорусская сторона настаивала, чтобы мальчик участвовал во всех официальных мероприятиях, но это не предусматривалось установленным форматом, поэтому Колю отправили на VIP-экскурсии по городу.

Коля во время эксклюзивной экскурсии в Софии Киевской / фото – "Вести"

Безусловно, находясь в таком окружении с самого раннего детства, Коля не мог посещать обычную школу. Он учился в элитной Минской международной гимназии в Дроздах, создание которой, по данным расследователей, активно продвигала его мать – госпожа Абельская.

При этом финансирование строительства этого учебного заведения связывают с близким к самому Лукашенко российским миллиардером Михаилом Гуцериевым. В то же время, в лучших традициях постсоветских диктатур, частная гимназия для детей высших белорусских чиновников, силовиков и бизнесменов все равно финансировалась из государственной казны Беларуси.

Тень отца / фото – AFP/Scanpix

В 2022 году Коля окончил школу с золотой медалью, после чего поступил в вуз. Но, что интересно, он выбрал не политологию или государственное управление, что было бы вполне ожидаемо, учитывая, в каких условиях ему пришлось расти. Вместо этого юный сын Лукашенко выбрал специальность – биотехнологии – в университете, тесно связанном с союзником Беларуси – Китаем. Более того, в конце 2025 года Лукашенко назначил своему сыну специальную президентскую стипендию как "одаренному студенту".

Летом 2026 года Николай все-таки получил диплом Пекинского университета, правда, учился он по совместной программе китайского вуза с Белорусским государственным университетом. Таким образом, трудно понять, где именно учился Коля, ведь сама программа предусматривала занятия одновременно в двух университетах, а также практику в китайских лабораториях (вот только в КНР до церемонии вручения диплома его никто не видел).



Александр Лукашенко на вручении диплома Коле / Фото – Пул Первого

Скорее всего, выбор университета, связанного с Китаем, вписывался в один из политических ходов самого Александра Лукашенко. Как минимум, белорусский диктатор лично прибыл на вручение диплома Коле в Пекин, почему лишний раз подчеркнул личную лояльность к Коммунистической партии КНР.

Это довольно интересный момент, ведь Китай традиционно передает панд, чтобы подчеркнуть высокий уровень дипломатических связей с тем или иным государством. Никаких панд в Беларуси не нашлось, следовательно, Александр Григорьевич вместо этого отправил в Китай на передышку собственного сына. По крайней мере, виртуально.

Но если отбросить домыслы, трудно оценить реальные способности Коли Лукашенко в научной сфере. Получил ли он свои школьные медали и дипломы исключительно благодаря родительским связям или же действительно был довольно сообразительным студентом – неизвестно. Известно лишь, что Николай с самого детства рос фактически в тепличных условиях. Собственная школа, особый университет и еще более особое окружение.

Впрочем, насколько все эти привилегии подготовили Колю к реальной жизни, а тем более к потенциальному управлению государством, вопрос открытый. Ведь одно дело – расти под опекой самого влиятельного человека в Беларуси, и совсем другое – однажды попытаться занять его место.

Тем более что реальная политика далеко не всегда напоминает торжественные приемы и встречи с мировыми лидерами. Собственно, первый урок Коля получил еще в 2020 году, когда его отцу пришлось защищать свою власть и резиденцию уже не дипломатическими улыбками и шутками на камеру, а разъяренными силовиками и автоматами.

С автоматом в руках: как Коля Лукашенко "защищал" Беларусь от протестов

Президентские выборы 9 августа 2020 года стали для Александра Лукашенко, пожалуй, самым большим публичным испытанием за все годы его правления. Украденные им выборы и совершенно нагло сфальсифицированный результат в более чем 80% голосов возмутили львиную долю Беларуси. Страну охватили массовые протесты, сотни тысяч людей выходили на улицы и требовали отставки диктатора и честных выборов.



Мирные демонстрации в Минске / Фото – Wikimedia

Впервые за четверть века Лукашенко ощутил столь большую угрозу своей власти, и, как это часто бывает в персоналистских диктатурах, к этому добавилось также ощущение опасности для собственной жизни. В ответ на мирные демонстрации Лукашенко направил сотни силовиков. Людей избивали, задерживали и пытали в милицейских участках.

Именно в таких обстоятельствах 23 августа мир увидел довольно сюрреалистические кадры из президентской резиденции. Лукашенко прилетел к Дворцу независимости на вертолете, вышел с автоматом, однако без магазина, и начал раздавать личные указания силовикам.



Рядом находился и его 15-летний сын Коля, также в бронежилете и с оружием. Правда, непонятно, от кого именно собирался отстреливаться вооруженный президент со своим несовершеннолетним сыном, ведь протестующие, приблизившиеся к резиденции, были безоружны и в конце концов разошлись.

Лукашенко с сыном и автоматом – смотрите видео:

Но на этом политическое воспитание Коли в полевых условиях не закончилось. Уже 10 октября 2020го Лукашенко лично прибыл в следственный изолятор КГБ Беларуси, где устроил своеобразные переговоры с заключенными оппозиционерами, среди которых были бывшие претенденты на президентский пост Виктор Бабарико и Сергей Тихановский.

Лукашенко-младший также присутствовал на встрече и, в отличие от Адама Кадырова, никого не бил, а лишь молча наблюдал за разговором взрослых. По словам одного из участников, в какой-то момент отец даже послал Колю принести аэрофотоснимки протестов, которыми пытался убедить оппонентов в малочисленности митингов.



Коля и Александр Лукашенко на параде в Москве, 2025 год / Фото – РосСМИ

При этом особый цинизм этой истории придает интервью Коли от 2024 года. Он начал рассказывать государственному агентству БелТА, что отец в шутку называет его "главным оппозиционером в семье". Мол, у него всегда есть собственное мнение, и он не боится спорить с отцом. Впрочем, почти сразу Николай Александрович уточнил пределы своей независимости, заявив, что не может быть оппозиционером по отношению к государству, поскольку является "абсолютной копией" отца (напомним, юноша является дипломированным специалистом по биотехнологиям – 24 Канал).

Безусловно, присутствие тогда еще несовершеннолетнего юноши рядом с отцом во время подавления протестов не означает его личной ответственности за репрессии. Но само по себе оно хорошо демонстрирует, какие именно уроки государственного управления получал потенциальный наследник белорусского диктатора.

Ведь пока оппозиционеры оказывались за решеткой, Коля Лукашенко имел возможность наблюдать за "правильной" работой диктатуры буквально из первых рядов. "Правильной", конечно, для его семьи, ведь власть Лукашенко все-таки сохранил.

Однако даже абсолютная копия Александра Лукашенко не обязательно способна стать его полноценной заменой. Особенно если за право унаследовать власть придется бороться не только с политическими конкурентами, но и с собственными старшими братьями, которые даже по монархическим меркам, исключительно благодаря своему происхождению, имеют более легитимные претензии на отцовский трон.

Несколько претендентов: кто унаследует Беларусь после Александра Лукашенко?

Несмотря на всю любовь Александра Лукашенко к младшему сыну, говорить о Коле как о бесспорном наследнике белорусской диктатуры пока рано. Ведь несмотря на то, что за более чем 30 лет правления Лукашенко превратил формально республиканскую Беларусь в что-то похожее на удельное княжество, даже в этой своеобразной монархии существует целая очередь потенциальных наследников. Причем двое из них имеют гораздо больше опыта в управлении государством, чем любимый младший сын диктатора.



Старшие сыновья Лукашенко – Дмитрий (слева) и Виктор / Фото БелТА

Речь идет о старших братьях Коли – Викторе и Дмитрии Лукашенко. Первый из них долгие годы занимал должность помощника президента по национальной безопасности, работал в Раде безопасности Беларуси и налаживал связи с силовиками и всем государственным аппаратом. Сейчас Виктор возглавляет Национальный олимпийский комитет, однако вряд ли его влияние ограничивается исключительно спортом.



Дмитрий же руководит Президентским спортивным клубом и также остается частью влиятельного семейного окружения Лукашенко.

Показательно, что в исследовании Центра новых идей, опубликованном в мае 2025 года, именно Виктора называют центральной фигурой семейной части белорусной властной элиты. В целом исследователи выделяют пять групп влияния вокруг Лукашенко: семью, чиновничью вертикаль, экономических технократов, силовиков и приближенных бизнесменов. Очевидно, что каждая из них будет преследовать собственные интересы, когда встанет вопрос о смене власти.

Собственно, на этом и заканчиваются романтические истории о наследовании отцовского престола, ведь президентское кресло в Беларуси – не семейное имение, которое можно просто переписать на любимого сына. Будущему преемнику придется договариваться с генералами, чиновниками и бизнес-группами, для которых сохранение собственного положения может оказаться гораздо важнее фамилии нового правителя.



Выступление Лукашенко во время очередной инаугурации / Фото "Центр новых идей"

Конечно, передача диктатуры по наследству – явление для постсоветского пространства далеко не фантастическое и точно не новое. В Азербайджане Гейдара Алиева сменил его сын Ильхам, а в Туркменистане Гурбангулы Бердымухамедов передал президентское кресло собственному сыну Сердару. Однако обе истории объединяет важная деталь – будущих наследников заранее вводили в государственную систему и наделяли реальными полномочиями. В случае с Колей Лукашенко ничего подобного пока не произошло.

К тому же у белорусской династической модели под рукой есть очень важный фактор – Кремль. После подавления протестов 2020 года и начала полномасштабного вторжения России в Украину зависимость Минска от Москвы только усилилась.



Поэтому любому потенциальному преемнику Лукашенко понадобится не только поддержка белорусских элит, но и, как минимум, благосклонность со стороны российского руководства. И далеко не факт, что Кремль отдаст предпочтение молодому сыну диктатора перед гораздо более опытными представителями белорусных элит. Конечно, если сам удержится у власти.



Владимир Путин пожимает руку Коле Лукашенко / Фото AP

Интересно, что сам Лукашенко в августе 2025 года в интервью американскому журналу TIME прямо опроверг, что готовит Колю себе на смену. Более того, диктатор заявил, что вообще не планирует снова баллотироваться в президенты. Правда, насколько можно доверять обещаниям человека, который благодаря репрессиям и интригам непрерывно руководит государством с 1994 года, – вопрос скорее риторический.

Но даже если Лукашенко действительно не собирается передавать власть младшему сыну, это вовсе не означает, что он оставит Колю без места в системе, которую выстраивал десятилетиями. В конце концов, для детей диктатора унаследовать политическое влияние, состояние и привилегии может быть значительно проще, чем лично возглавить государство.

И именно в этом заключается главный парадокс биографии Николая Лукашенко. Отец обеспечил ему почти идеальные условия для собственного политического дебюта, но пока не дал ему ничего, что позволило бы сформировать это политическое будущее. У Коли отсутствует опыт управления, авторитет среди элит и реальные полномочия в государственном аппарате.

Поэтому вполне возможно, что Коля так и останется самым известным "золотым ребенком" Беларуси, таким же забавным селебріті для внутренней аудитории, а не ее следующим правителем. В конце концов, родиться таким принцем при диктаторе еще не означает получить право на власть после его смерти. Об этом могут рассказать сыновья соратников Лукашенко – господа Каддафи и Саддам Хусейн.