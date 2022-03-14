Бацьке конец: возможен ли военный путч в Беларуси

"Миф" про загадочную русскую душу для украинца – прямолинейный, как топор, которым герой Достоевского зарубил несчастную старуху. Вместе с этим, родственная ей "беларуская душа" у нас малоизучена.

Мы всегда недопонимали этот народ. За покорность, которая уживается в нем с вулканами гражданской активности, и за всходы национального самосознания, которые легко гасятся помоями кремлевской пропаганды.

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Брат с проблемами

Но несмотря на противоречия, в Украине до последнего считали беларусов дружественным народом. А их государство – в целом нейтральным. Несмотря на биполярность Лукашенко и его вовлеченность в антиукраинскую политику на стороне Путина.

В Киеве старались публично не рассматривать Минск явным придатком Москвы. Относились к нему снисходительно, с пониманием сложной ситуации. Не акцентируя, к примеру, на синхронных с РФ голосованиях в ООН по чувствительным для Украины вопросам аннексии Крыма и войны на Донбассе. Повышая этим геополитический вес Минска и спасая Лукашенко от изоляции.

Смена парадигмы

Черта снисхождения оборвалась после предоставления Беларусью территории и ресурсов для агрессии Путина против Киева. Страна перестала быть условно дружественной, когда в Украину оттуда полетели крылатые ракеты и боевая авиация РФ. Сегодня Минск – в шаге от того, чтобы стать кровным врагом Украины, которого там будут крошить так же яростно, как и русских.

Многие эксперты не готовы ответить однозначно, перейдет ли Минск рубеж прямого участия в путинской агрессии.

А точнее – выполнят ли военные Республики Беларусь преступный и психологически дискомфортный для себя приказ Лукашенко? Если они откажутся атаковать Украину, то как развернутся дальнейшие события в стране? Тем более, что анонсированное на 11 марта вторжение войск РБ в Украину уже не состоялось.

Хотя, по подтвержденным данным разведки, Лукашенко отдал приказ сразу после провокационной бомбардировки штурмовиком России беларуского села.

Штауффенберги из Минска

Ситуация там резко обострится, если военные действительно отказались выполнить приказ Лукашенко. В этой среде к "бацьке" относятся сдержанно-презрительно, а с Украиной воевать категорически не хотят. Подобные взгляды близки подавляющему числу беларусов, что роднит их со своей армией. Соцопрос агентства Chatham House среди городского населения показал, что 97% граждан – против участия своей страны в войне с Украиной. Для Лукашенко такие настроения до последнего времени являлись ключевым фактором сдерживания от прямого участия в агрессии.

Если же Путин передавил младшего партнера и заставил отдать приказ, который проигнорировали военные, то Лукашенко стоит готовиться к радикально жестким последствиям. В лучшем для себя случае он столкнулся с тихим саботажем вооруженных сил. В условиях войны это – маловероятно. Поэтому можно сразу просчитывать жесткий сценарий. А значит – "бесноватый" заложил фугас под собственный зад.

Если армия РБ пойдет на принцип и откажется воевать с украинцами, она вынужденно начнет искать новую цель. Военные не могут быть без вероятного или реального противника. Единственный кандидат на такую роль – сам Лукашенко.

Армия, которая демонстративно отказалась выполнять приказ верховного главнокомандующего, однозначно готова к следующему шагу – повернуть против него оружие. Тем более, чувствуя максимальную поддержку граждан. Решительность военных способна радикально изменить государственный ландшафт Беларуси. Любой командир, проявивший в этой ситуации лидерство и возглавив процесс свержения Лукашенко, станет историческим героем для всего мира. И, с учетом природной мягкости беларусов, понятие «хунта» в этом случае не будет оскорбительным.

Против переворота нет антидота

Важно, что Лукашенко с Путиным ничего не смогут противопоставить военному путчу в Минске. Первый опирается на ненавистную людям охранку МВД, которая давила протесты после украденных выборов. ОМОН – труслив и сольется, увидев перед собой вооруженных обученных бойцов. А второй – завяз по самую плешь в украинской кровавой авантюре.

Авторитета и силы армии Республики Беларусь достаточно для спецоперации по свержению Лукашенко.

Если его "спеленают", для Украины и Беларуси это будет идеальный вариант. Так удастся нейтрализовать единственного военного союзника Путина, избежав прямого участия в войне его достаточно боеспособной армии.

Внутреннее обострение в Беларуси разрушит военную логистику, которую в ущерб своей стране обеспечивает Путину Лукашенко. А двум народам это позволит не перейти черту, за которой – кровная война.

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