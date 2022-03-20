Багамские банки хранят около 3 миллиардов долларов российского происхождения
Источник:Reuters
Банки на Багамских островах хранят ориентировочно 3 миллиарда долларов, которые происходят из России. Такую сумму содержат только банки, обслуживающие клиентов за пределами страны.
Соответствующую информацию обнародовали в центральном банке страны. Об этом стало известно 19 марта – на 24-й день войны, которую Россия начала против Украины.
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На Багамских островах обнаружили деньги, происходящие из России
Центральный банк выявил депозиты на сумму 420 миллионов долларов и депозитарные или трастовые активы на сумму 2,5 миллиарда долларов "с конечными бенефициарными собственниками из России или связанными с ней" в Багамских финансовых учреждениях, у которых есть лицензия на обслуживание иностранных клиентов,
– говорится в сообщении.
О российских деньгах предварительно известно, что:
- эти цифры относятся только к международному банковскому и трастовому сектору, которые обслуживают клиентов за пределами страны;
- сумма не включает какие-либо российские активы, которые могут храниться в Багамских банках, обслуживающих местное население.
Более того, неизвестно, какая часть этих активов принадлежит россиянам, находящимся под санкциями.
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