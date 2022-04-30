В багажник заползла девочка, ее изнасиловали: казахстанец сообщил ужасную историю из Ворзеля

Правоохранители и правозащитники фиксируют случаи изнасилований со стороны российских военных на территории Украины. Один из них произошел в Ворзеле Киевской области.

Об одной из них эксклюзивно сайту 24 канала рассказал гражданин Казахстана Константин Кястутисович, спасавший людей с оккупированных территорий.

Больше об этом Жестокие убийства, изнасилования и правила оккупантов: казахстанец спас сотню людей в Украине

"Спасите меня"

Константин Кястутисович месяц спасал людей из оккупированного Ворзеля. В одном из районов была основная концентрация россиян. Там стояли вооружения и проживали оккупанты. Оттуда поступало много просьб о помощи, потому что людей не выпускали даже на эвакуацию.

Мужчина рассказал, что жителей там держали, как живой щит – женщин, детей, пожилых людей. Люди жили без еды, потому он решил отвезти им гуманитарную помощь.

Я подъехал и выложил из багажника продукты. В этот момент в багажник заползла девочка. Я даже не видел ее. Я увидел, когда уже отъехал, что у меня между сиденьями лежит прижавшийся ребенок. Когда я увидел ее взгляд, она просто сказала: "Спасите меня". Я тогда такой страх пережил, потому что понимал, что что-то не так, и ее могут искать,

– вспомнил мужчина.

Константин Кястутисович / Фото Алины Туришин, 24 канал

Читайте "Открывай дверь, потому что брошу гранату": как оккупанты терроризировали жителей Ирпеня

Ужасная история девушки

По словам Кястутисовича, 15-летняя девочка лежала так до украинского блокпоста – даже не поднималась. Впоследствии она рассказала, что ее изнасиловали и издевались. На глазах ребенка убили 14-летнего мальчика, а мать подстрелили. Женщина два дня истекала кровью и впоследствии скончалась. Сама девочка просидела в подвале десять дней.

Когда она рассказала мне всю эту историю, то я двое суток не спал. Я не поехал на следующий день в Ворзель, я просто плакал. Я не мог вообразить, что в 21 веке такое могут творить люди. Это были 20-летние парни, россияне, которые над ней издевались. Они пили, насиловали ее, снимали это по телефону. Они фактически показывали на ней всю ненависть к Украине, на этой 15-летней девочке,

– заметил мужчина.

В настоящее время девочку отправили в Латвию, где она проходит реабилитацию.

Также интересно – В России солдатам обещают "безнаказанное мародерство": смотрите видео