В Бахмаче люди бросаются под вражеские танки: эмоциональное видео

В городе Бахмач Черниговской области местные жители препятствуют российским танкам, чтобы не дать врагу продвинуться хоть на миллиметр дальше.

В сети появилось соответствующее видео. Его обнародовал в телеграме нардеп Алексей Гончаренко.

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На кадрах заметно, как по городку пытается пройти колонна вражеской техники. Однако украинцев это не пугает. Наоборот – они бросают под колеса танков вещи, которые попадаются им под рукой – например, велосипеды.

Женщина на видео говорит, что движение техники в городе не заканчивается.

Мужчина бросился под вражеский танк

Один, очевидно, очень смелый мужчина решил помешать движению российской технике собой. Сначала он даже попытался на нее забраться, а потом спрыгнул и пытался остановить транспорт оккупанта голыми руками.

Это на минуту помогло – вражеский танк остановился. Тогда мужчина поправил фуражку и встал на колени перед ним, чтобы тот не проехал. Его попытались поднять другие жители.

Украинцев не победить

Примечательно, что они не убежали, а наоборот – встали в шеренгу на защиту.

Бахмач. Местные жители бросаются под танки оккупантов. Украинцев не победить,

– коротко подписал Гончаренко.

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