Героическая оборона Бахмута: в Пентагоне расставили точки над "и" относительно своей позиции

Ллойд Остин сообщил, что в Штатах поддерживают решение Владимира Зеленского по Бахмуту. Глава Пентагона подчеркнул: украинцы в этом городе делают что-то необычайное.

"Рамштайн 10" состоялся 15 марта. Алексей Резников заявил, что он настроен оптимистично. Во время заседания говорилось, в частности, об усилении противовоздушной обороны, поставках боеприпасов, обучении и формировании "бронированного кулака".

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Как Ллойд оценивает оборону Бахмута

Глава Пентагона подчеркнул, что в районе Бахмута украинцы сделали что-то необычайное. Российские оккупанты пытаются захватить город уже 7 месяцев. В то же время врагу не удалось добиться успеха. Все – благодаря стараниям воинов ВСУ.

Что касается значимости этого города. Президент Зеленский ведет свою борьбу, он вовлечен конкретно в принятии решений по поводу того, что важно, а что не важно для обороны. Если Зеленский скажет, что надо перегруппироваться, то это не значит, что война проиграна,

– подчеркнул Ллойд.

Он добавил, что это украинцы будут принимать решение, где им оставаться и как долго вести оборону. Штаты поддержат любое решение Зеленского.

Кроме того, глава Пентагона подчеркнул: в войне России с Украиной наступил переломный момент. Международная коалиция должна обеспечить Украину всем необходимым для борьбы с российской агрессией.