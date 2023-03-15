Россия терпит колоссальные потери. Украинские защитники и защитницы героически обороняют родную землю от российских оккупантов.
Обратите внимание ВСУ нужно искать противодействие, – Игаль Левин объяснил какие тактики применяют россияне
Остин – глава Пентагона – подчеркнул, что решающий момент уже настал.
Сейчас мы в решающем моменте борьбы Украины за свободу. Все это демонстрирует нашу неизменную решительность и единство,
– заявил Остин.
Международная коалиция должна обеспечить Украину всем необходимым для борьбы с российской агрессией. Глава Пентагона подчеркнул, что говорится не только о вооружении. Также необходимы запасные части и возможности технического обслуживания техники, переданной Украине ранее.
Украинские воины уже заканчивают обучение на Leopard 2. Процесс длился четыре недели. Все это время воины ВСУ находились на военной базе в северо-восточном городе Сарагоса. В Испании положительно оценили результаты украинских воинов.