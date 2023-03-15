Росія зазнає колосальних втрат. Українські захисники та захисниці героїчно обороняють рідну землю від російських окупантів.
Зверніть увагу ЗСУ потрібно шукати протидію, – Ігаль Левін пояснив, які тактики застосовують росіяни
Остін – глава Пентагону – наголосив, що вирішальний момент вже настав.
Зараз ми перебуваємо у вирішальному моменті боротьби України за свободу. Усе це демонструє нашу незмінну рішучість і єдність,
– заявив Остін.
Міжнародна коаліція має забезпечити Україну усім необхідним для боротьби проти російської агресії. Глава Пентагону наголосив, що мовиться не лише про озброєння. Також необхідні запасні частини й можливості технічного обслуговування техніки, яку передали Україні раніше.
Українські воїни вже закінчують навчатися на Leopard 2. Процес тривав чотири тижні. Увесь цей час воїни ЗСУ перебували на військовій базі в північно-східному місті Сарагоса. В Іспанії позитивно оцінили результат українських воїнів.