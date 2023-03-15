Однак не подолали водну перешкоду під час навчань й декілька військових Росії. Про це повідомили російські телеграм-канали, пише 24 Канал.

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Командування окупантів води в рот набрало

Таке незвичне дослідження дна водойми відбулося в одному з південних регіонів Росії, вочевидь, 13 березня. Однак, скільки саме загарбників відправилися в "круїз" – невідомо, адже традиційно офіційно командування окупантів відмовчалося.

Відтак невідомі й причини таких результатів навчань. Хоча можемо припустити, що російські військові вирішили просто підтвердити статус бездарних командирів та показати своїм солдатам, яких геніальних наказів варто очікувати безпосередньо на лінії бойових дій.



Неймовірні результати навчань / Скриншот

На новину відреагували й у мережі

Зазначимо, що цю новину відзначили й користувачі твітера. Звісно, вони згадали й відомі слова генерал-лейтенанта Конашенкова, що все йде за планом. А також потролили відому підміну понять за правилами новомови Росії та зазначили, що окупанти не потонули, а негативно спливли.

Дехто навіть заявив, що готовий запропонувати ще 15 сценаріїв для подібних ігрищ загарбників і навіть цілого полковника для цього.

Бл*дь, тільки не зупиняйте їх, хай тренуються!

– закликав користувач соцмережі.

Згадали й старий лозунг країни-окупантки про "можемо повторити": "Це вони тренуються Букринський плацдарм повторити? Можуть. Повторити".

Довідка. Букринський плацдарм – це один із плацдармів на правому березі Дніпра, захоплений у вересні 1943 року військами Воронезького фронту під час битви за Дніпро. Тоді радянське командування змусило війська форсувати Дніпро, використовуючи підручні засоби і не очікуючи на підхід інженерних частин фронту, тож бійці пливли через ріку під шквальним вогнем ворога і тонули тисячами.

За словами учасників боїв на Букринському плацдармі, таких кровопролитних боїв не було з початку війни. Тоді загинуло близько 250 тисяч осіб, однак деякі історики припускають, що втрати були значно більшими.