ВСУ смогли сегодня сделать кое-что на севере Бахмута, – Маляр анонсировала хорошие новости

Украинские военные продолжают героически оборонять Бахмут от российских окупантов. Враг пытается наступать с нескольких сторон и окружить город.

Бахмут сейчас – эпицентр войны России с Украиной. Что происходит в городе Анна Маляр – заместительница министра обороны – рассказала в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Маляр рассказала, что оккупанты пытаются продвигаться возле Бахмута. Цель захватчиков – окружить город с нескольких сторон и захватить его. В то же время благодаря героизму и мужеству воинов ВСУ есть позитивная динамика для Украины.

Заместитель министра обороны отметила, что на Севере Бахмута произошло нечто хорошее. Раскрывать детали пока нельзя. В то же время, украинские военные делают все, чтобы оккупантам не удалось реализовать свои планы.

Маляр подчеркнула, что бои за город – это процесс.

Смысл обороны Бахмута – огромный

Ситуация в Бахмуте была приоритетом во время заседание Ставки 14 марта. Владимир Зеленский объявил, что направление нужно усиливать, а захватчиков максимально уничтожать.

Маляр рассказала, что смысл обороны Бахмута – огромен. Там уменьшаются наступательные возможности России. Каждый день воины ВСУ ликвидируют немало живой силы и техники врага. Очень важно – доверять решениям украинских военных.