Все уничтожено и бои в окрестностях: в сети показали Бахмут с высоты птичьего полета

Россияне постоянно атакуют украинский город Бахмут. В этом направлении продолжается оборона. Бахмут становится восточным форпостом нашей независимости.

В сети показали Бахмут с высоты птичьего полета

Противник по артиллерии и минометам уничтожает гражданскую инфраструктуру, пытается решить уличные бои. В сети опубликовали видео с квадрокоптера, на нем – Бахмут сегодня.

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Город Бахмут продолжает оставаться одной из самых горячих точек фронта на Донбассе. Бои за населенный пункт продолжаются уже месяцами. Враг постоянно пытается оцепить город, взять его в кольцо или полукольцо, пытается штурмовать Бахмут и населенные пункты возле него. Но украинская оборона стоит мощно, врагу не удается осуществить свои планы.

То, как выглядит город или то, что от него осталось, показали в сети. Как можно понять из видео, уцелевших построек почти нет. Целые жилые кварталы изуродованы, украинцы потеряли там все, что наживали на протяжении жизни.

На опубликованных кадрах видно, как над Бахмутом стоит густая туча дыма – это последствия постоянных ракетных обстрелов. Некоторые из зданий на видео еще пылают огнем.

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