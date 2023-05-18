Россияне уничтожают Бахмут постоянными обстрелами уже 11 месяцев. На опубликованных фото можно увидеть масштабы разрушений в городе-крепости.

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В Maxar отметили, что "районы жилых домов, школ, магазинов и другой инфраструктуры превратились в тлеющие обломки".



Жилые районы Бахмута в мае 2022 года / Фото Maxar



Жилые массивы Бахмута в руинах всего за год / Фото Maxar

Части города, которые год назад были окружены деревьями и парками, теперь полностью лишены всей растительности и покрыты коричнево-красной пылью и обломками,

– добавили в компании.



Бахмут в 2022 году / Фото Maxar



Этот же участок Бахмута в 2023 году, от парков и деревьев не осталось и следа / Фото Maxar

Отмечают, что Восточные районы Бахмута испытывают самые серьезные разрушения, особенно четко это видно на снимках. Ранее Россия заявила о контроле над этой частью города, однако разрушения свидетельствуют о продолжающихся боевых действиях и нестабильной обстановке в регионе.



Оккупанты уничтожили буквально каждое здание в Бахмуте / Фото Maxar



Разрушения в Бахмуте значительны, город буквально превратился в руины / Фото Maxar



В 2022 году город имел развитую инфраструктуру / Фото Maxar



После постоянных обстрелов, жилые районы напоминают пустырь / Фото Maxar

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