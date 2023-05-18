Росіяни знищують Бахмут постійними обстрілами уже упродовж 11 місяців. На опублікованих фото можна побачити масштаби руйнувань у місті-фортеці.

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У Maxar зазначили, що "райони житлових будинків, шкіл, магазинів та іншої інфраструктури перетворилися на тліючі уламки".



Житлові райони Бахмута у травні 2022 році / Фото Maxar



Житлові масиви Бахмута у руїнах всього через рік / Фото Maxar

Частини міста, які рік тому були оточені деревами та парками, тепер повністю позбавлені всієї рослинності та вкриті коричнево-червоним пилом та уламками,

– додали в компанії.



Бахмут у 2022 році / Фото Maxar



Ця ж ділянка Бахмута у 2023 році, від парків та дерев не залишилось і сліду / Фото Maxar

Зазначають, що Східні райони Бахмута зазнають найсерйозніших руйнувань, особливо чітко це видно на знімках. Раніше Росія заявила про контроль над цією частиною міста, проте руйнування свідчать про бойові дії, що продовжуються, і нестабільну обстановку в регіоні.



Окупанти знищили буквально кожну будівлю у Бахмуті / Фото Maxar



Руйнування у Бахмуті значні, місто буквально перетворилось на руїни / Фото Maxar



У 2022 році місто мало розвинену інфраструктуру / Фото Maxar



Після постійних обстрілів, житлові райони нагадують пустку / Фото Maxar

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