Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, оборона Бахмута помогает украинской армии выполнять ряд важных задач.

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Что происходит в Бахмуте

Как отметил Гетьман, украинская армия могли бы отойти на другие подготовленные позиции во Часов Яр или Константиновку. Тем более что там расположены высоты, с которых можно было бы также эффективно вести оборону. Однако решение оставаться в Бахмуте очень уместное.

ВСУ держат Бахмут не ради Бахмута. Именно в этом городе мы сдерживаем большое количество российской армии. И очень значительное количество обезвреживаем. Также бьем много вражеской техники. Коэффициент, с которым мы уничтожаем оккупантов, очень высок,

– подчеркнул Гетьман.

Гетьман рассказал, какая ситуация в Бахмуте: смотрите видео

Различные СМИ неоднократно говорили о возможности окружения украинских войск в Бахмуте еще более двух месяцев назад. Однако этого не произошло. В городе есть возможность производить ротацию подразделений, а также поставлять боеприпасы и другие нужные вещи.

Бахмут выполнил свою военную функцию. И продолжает выполнять,

– подчеркнул Гетьман.

Какая ситуация в Бахмуте: коротко