Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман. По его словам, оборона Бахмута помогает украинской армии выполнять ряд важных задач.
К теме Как выглядел Бахмут до полномасштабного вторжения: щемящие кадры
Что происходит в Бахмуте
Как отметил Гетьман, украинская армия могли бы отойти на другие подготовленные позиции во Часов Яр или Константиновку. Тем более что там расположены высоты, с которых можно было бы также эффективно вести оборону. Однако решение оставаться в Бахмуте очень уместное.
ВСУ держат Бахмут не ради Бахмута. Именно в этом городе мы сдерживаем большое количество российской армии. И очень значительное количество обезвреживаем. Также бьем много вражеской техники. Коэффициент, с которым мы уничтожаем оккупантов, очень высок,
– подчеркнул Гетьман.
Гетьман рассказал, какая ситуация в Бахмуте: смотрите видео
Различные СМИ неоднократно говорили о возможности окружения украинских войск в Бахмуте еще более двух месяцев назад. Однако этого не произошло. В городе есть возможность производить ротацию подразделений, а также поставлять боеприпасы и другие нужные вещи.
Бахмут выполнил свою военную функцию. И продолжает выполнять,
– подчеркнул Гетьман.
Какая ситуация в Бахмуте: коротко
- Украинские военные продолжают держать оборону в Бахмуте. Там сейчас продолжаются городские бои, где Силы обороны уничтожают российских захватчиков.
- Издание The Washington Post со ссылкой на утечку секретных документов из Пентагона сообщило, что США предостерегали Украину от дальнейшей обороны Бахмута. Там отмечали – подразделения могут оказаться в окружении, если не будут выведены в течение февраля.
- Однако Киев решил удерживать Бахмут. И на 21 апреля подразделения Сил обороны успешно защищают город.