ВСУ отразили 5 атак возле Клещеевки и Южного Донецкой области. Подробнее об оперативной ситуации в районе Бахмута рассказал 24 Каналу начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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оккупанты переходят к штурму

Фитьо отметил, что украинские защитники также отразили 5 вражеских атак на Купянско – Лиманском направлении. Российские захватчики применили 28 дронов, совершили 439 обстрелов. В свою очередь ВСУ ликвидировали 122 кафира и 16 образцов техники.

Противник активизировался. Уже около трех недель отошел от оборонительных действий и переходит к атакующим. Пытается вернуть утраченные позиции,

– подчеркнул начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ.

В Купянско – Лиманском направлении враг применял авиацию, в то же время на Бахмутском направлении ее не использовал. Ситуация динамична, однако успехов у россиян нет.

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С чем связана активность россиян

По словам Фитьо, для оккупантов в приоритете Купянск. Противник хочет захватить город, чтобы продемонстрировать хоть какую-нибудь победу. Поскольку в России вскоре состоятся президентские выборы, а населению нужно объяснить, куда исчезло более 320 тысяч оккупантов, которые будто отправились на "СВО".

Заметьте! По состоянию на 22 ноября Россия потеряла 320 670 личного состава. Также украинские военные уничтожили 5 446 танков, 10 188 боевых бронированных машин, 7 769 артиллерийских систем, 899 реактивных систем залпового огня, 589 средства ПВО, 323 самолета, 324 вертолета и т.д.

"Пытаются наступать. Пытаются получить какие-то минимальные достижения, чтобы с помощью пропаганды их предоставить как достижение века", – объяснил Владимир Фитьо.

Главная задача ВСУ – не дать врагу остаться в статическом положении. Ведь оборона у оккупантов прочная – они активно бетонируются и закапываются, а из укрепленных районов противника очень сложно выбить. Поэтому воины даже по несколько метров, но двигаются вперед и не дают врагу закрепиться на удержанных позициях.

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