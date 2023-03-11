Бахмут станет памятником "русского мира": Свитан спрогнозировал, когда будет полная победа

После выхода ВСУ на границы 1991 года война не закончится. Полную победу будет означать развал самой России. Однако для этого нужно время и усилия.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан. Он вспомнил, как в 2014 году побывал в плену, когда был советником губернатора на Донбассе.

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Россияне получают удовольствие от насилия

Свитан рассказал, что его пытали, но при этом "откачивали". С того света его доставал врач.

Меня резали, а он зашивал. При этом держал в сознании, чтобы ощущать боль. После клинической смерти проверял зрачки,

– вспомнил Свитан.

Весь процесс оккупанты снимали на пленку. Полковник подытожил, что россияне больные, поскольку получают удовольствие от насилия. Об этом свидетельствует также видео с расстрелом украинского пленника за лозунг "Слава Украине".

Нужна "зона демилитаризации"

Свитан убежден, что выйти на границы 1991 года можно через год. Однако при условии, что будет такая динамика поставок вооружения, как в январе – марте. Однако, по мнению эксперта, это еще не окончание войны. Россияне однозначно будут противиться и наступать.

Потребуется демилитаризация части территории возле границы. Военный называет 150 – 200 км. Другой вариант – отселять наших людей от границы.

Для победы нужно 10 лет

Полковник выделяет 2 этапа нашей победы:

Выход на границы 1991 года. Развал России.

По его словам, летом 2023 ВСУ могут выйти на Азовское побережье и зачистить Крым. Чтобы освободить Донбасс, нужно больше времени, но это реально до конца этого года.

Следует запускать производство дальнобойных ракет и выводить из строя российские военные заводы. Для этого понадобится около 10 лет. Впрочем, Свитан уверен, что в этот период сама Россия будет распадаться. Экономические санкции будут добивать российскую экономику.

Бахмут станет памятником "русского мира"

Наши внуки вырастут с ненавистью к россиянам. Государство-агрессор становится в режим врага на несколько поколений. Остановить этот процесс уже невозможно.

Свитан подчеркнул, что Бахмут невозможно сейчас восстановить. Туда будут привозить детей на экскурсии из Берлина и из Парижа, чтобы видели последствия прихода русского мира.

Бахмут никто восстанавливать не будет. Он останется памятником захода туда россиян,

– говорит полковник.

Он напомнил, что на Донбассе нет ряда городов. В частности, Авдеевка, Марьинка полностью разрушены.

Как бороться с россиянами после войны

Свитан подытожил, что воевать с мирным населением в России никто не будет, поскольку украинцы на такие методы не пойдут. Однако будут уничтожать россиян с оружием – тех, которые заходили в Украину.

Что будет потом с Россией? Как пауки в банке, их нужно закрывать, а они сами себя съедят. Только их нужно изолировать, – объяснил эксперт.

Он добавил, что из Украины необходимо всех россиян забрать. Также следует позаботиться, чтобы они не расползались по миру.