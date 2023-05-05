Окружен ли Бахмут: бойцы первой линии обороны рассказали о ситуации

На улицах Бахмута сейчас очень опасно. Артиллерия работает повсюду, а врага виден невооруженным глазом. Однако украинские бойцы мужественно защищают город.

Российская армия пытается взять Бахмут с 1 августа 2022 года. В апреле 2023 года съемочная группа проекта "Украинский свидетель" смогла попасть в сам город и снять руины, в который он превратился в ходе боев.

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Бахмут показали бойцы 93 ОМБр "Холодный Яр" и пресс-офицер бригады Ирина Рыбакова с позывным "Рыба". Эти люди находятся внутри города, в самом его сердце. Рыба недавно вернулась из Соединенных Штатов, где участвовала в программе Open World.

Преимущество окупантов – количество

Она отмечает, что надо понимать разницу между Бахмутским направлением и Бахмутом. Можно снимать арту, какую-нибудь технику, но добраться пехоты на первой линии бывает очень непросто. Еще сложнее потом оттуда уехать.

Как сейчас выглядит Бахмут / Фото "Украинского свидетеля":

Командир подразделения рассказал, что основное преимущество окупантов – это их количество. Но даже несмотря на это, качественно бойцы ВСУ превосходят своего противника.

Брали пленника, нашли у него таблетки. Мы не знаем, что это такое, но не исключаем, что какие-то психотропные. Трудно найти какое-нибудь другое объяснение тому, что они лезут и лезут, даже под минометным огнем,

– отметил командир.

Чувствуется преимущество россиян в артиллерии. Соотношение арты – примерно 1:8. Боеприпасов хватает, но если говорить о минометах, то не успевают перекрывать огонь противника.

Подразделение удерживает очень важную позицию. Если противник протиснет здесь, то слева и справа будет тир

Быт военных

Съемочная группа запечатлела быт военных, защищающих город. Из комфортных условий – только грубы, которыми бойцы могут отапливать помещение. В целом же они живут в полностью разрушенных домах, больше напоминающих дебри.

И даже, несмотря на максимальную интенсивность боев, в городе все еще остаются гражданские. Преимущественно это пожилые люди, но встречается и молодежь. Военные до сих пор уговаривают их эвакуироваться из города вместе с волонтерами.

К слову, один из бойцов бригады, который как раз во время съемки пытался сбить вражеский дрон, погиб в Бахмуте 24 апреля 2023 года. Его имя Олег Дорошенко, позывной Дом. Вечная память погибшему герою.

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