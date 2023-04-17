Об этом 24 Каналу заявил экс-сотрудник КГБ Александр Зеленько. По его словам, все из-за безумных потерь россиян.

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"Победы такими силами не бывают. Пригожин начинает отвоевывать свое место. Собственно, китайцы, которые сейчас начали наводить порядок в российских штабах, они смотрят очень просто – "эффективность", – заявил он.

Зеленько отметил, мол, кто наступает, атакует, занимает позиции и продвигается хоть на один метр, тот становится "выше".

"Чем тот, кто просто обещает и не дает результатов. Поэтому Герасимов и Шойгу, они много обещали – мало сделали. Их отбросили на "второй план". Пригожин со своими преступниками показал большую "эффективность", – подчеркнул он.

Танк в городе – не фаворит

Экс-сотрудник КГБ отметил, что главарю вагнеровцев перебросили 10 российских танков Т-90.

Любой "невероятно шикарный танк" в условиях городского боя – большого эффекта не будет. Танк на поле – да. Чем сильнее броня, чем сильнее боекомплект, более мощная пушка – да, мы здесь понимаем. Но в городе…,

– рассказал он.

Александр Зеленько добавил, что не стоит забывать опыт советской армии.

"Когда в боях в Берлине были потеряны две танковые армии. Это невероятно. В Грозном две танковые бригады были просто за несколько дней уничтожены. Поэтому Т-90 ничем в городском бою – нет преимуществ, чем тот же Т-64. В городе танк – не фаворит", – рассказал бывший сотрудник КГБ.

По его мнению, этот танк подбивается так же как и другая военная техника.

"Тем более наши ребята настолько опытны, что Т-90 их не испугаешь", – сказал он.

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"Убийца" советских танков

Эффективны против советских танков и боевые машины пехоты Bradley.

"Они для этих Т-90 представляют очень большую угрозу даже на поле. Технологии ничем не перебьешь. "Убийца советских танков" полностью. Поэтому не знаю, чего ожидают российские танки, когда наконец-то уже Bradley зашли", – рассказал Зеленько.

"Победы" россиян под Бахмутом нет

По мнению бывшего сотрудника КГБ, любой захваченный населенный пункт не является "победой".

Победа – уничтожение большого количества вооруженных сил противника. Потому "победы" под Бахмутом в России уже нет. Они не уничтожили больше украинских воинов, чем потеряли своих,

– подчеркнул он.

Александр Зеленько добавил, что "победа" россиян была бы в том случае, если бы на каждого убитого оккупанта было бы как минимум три погибших украинских защитника. Но таких цифр нет.

"Если бы они оцепили 1 – 2 бригады, уничтожили их... говорим: "Да, "победа". Этого нет. Даже ни одного, слава Богу, окруженного уничтоженного батальона нет", – рассказал он.

По его словам, ВСУ удачно маневрируют.

"Разговор о территории… возьмите еще 20 квадратных метров. Положите здесь 200 своих солдат. И скажите, что это – "победа". Это не "победа", это – проигрыш", – заявил Зеленько.

Однозначный проигрыш

Экс-сотрудник КГБ считает, что территория с потерей армии – это однозначный проигрыш. Поэтому говорить о "победе" россиян в Бахмуте или под Бахмутом – даже российский генерал не станет. Ведь их генералы имеют профессиональное образование и понимают основы военной теории.

О "победе" россиян под Бахмутом говорить нельзя, потому что их потери значительно превышают наши. А 200, 2000, 150 квадратных метров, квадратный километр – это по военному делу не учитывается. Учитывается количество уничтоженных вражеских солдат,

– рассказал он.

Александр Зеленько отметил, что со стороны военной науки, украинская армия имеет победу в Бахмуте.

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