Про це 24 Каналу заявив ексспівробітник КДБ Олександр Зеленько. За його словами, усе через шалені втрати росіян.
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"Перемоги такими силами не бувають. Пригожин починає відвойовувати своє місце. Власне кажучи, китайці, які зараз почали наводити лад в російських штабах, вони дивляться дуже просто – "ефективність", – заявив він.
Зеленько зазначив, мовляв, хто наступає, атакує, займає позиції й просувається хоч на один метр, той стає "вище".
"Ніж той, хто просто обіцяє й не дає результатів. Тому Герасимов і Шойгу, вони багато обіцяли – мало зробили. Їх відкинули на "другий план". Пригожин зі своїми злочинцями показав більшу "ефективність", – наголосив він.
Танк у місті – не фаворит
Ексспівробітник КДБ зауважив, що ватажку вагнерівців перекинули 10 російських танків Т-90.
Будь-який "неймовірно шикарний танк" в умовах міського бою – великого ефекту не буде. Танк на полі – так. Чим сильніша броня, чим сильніший боєкомплект, потужніша гармата – так, ми тут розуміємо. Але в місті…,
– розповів він.
Олександр Зеленько додав, що не варто забувати досвід радянської армії.
"Коли в боях у Берліні було втрачено дві танкових армії. Це неймовірно. У Грозному дві танкових бригади були просто за кілька днів знищені. Тому Т-90 нічим в міському бої немає переваг, ніж той же Т-64. В місті танк – не фаворит", – розповів колишній співробітник КДБ.
На його думку, цей танк підбивається так само як і інша військова техніка.
"Тим більше наші хлопці настільки досвідчені, що Т-90 їх не злякаєш", – сказав він.
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"Вбивця" радянських танків
Ефективні проти радянських танків і бойові машини піхоти Bradley.
"Вони для цих Т-90 становлять дуже велику загрозу навіть на полі. Технології нічим не переб'єш. "Вбивця радянських танків" повністю. Тому не знаю, на що очікують російські танки, коли нарешті вже Bradley зайшли", – розповів Зеленько.
"Перемоги" росіян під Бахмутом немає
На думку колишнього співробітника КДБ, будь-який захоплений населений пункт не є "перемогою".
Перемогою є знищення великої кількості збройних сил противника. Тому "перемоги" під Бахмутом в Росії вже нема. Вони не знищили більше українських воїнів, ніж втратили своїх,
– наголосив він.
Олександр Зеленько додав, що "перемога" росіян була б у тому випадку, якби на кожного вбитого окупанта було б як мінімум троє загиблих українських захисників. Але таких цифр немає.
"Якби вони оточили 1 – 2 бригади, знищили їх… говоримо: "Так, "перемога". Цього нема. Навіть жодного, слава Богу, оточеного знищеного батальйону немає", – розповів він.
За його словами, ЗСУ вдало маневрують.
"Розмова про територію… візьміть ще 20 квадратних метрів. Покладіть тут 200 своїх солдатів. І скажіть, що це – "перемога". Це не "перемога", це – програш", – заявив Зеленько.
Однозначний програш
Ексспівробітник КДБ вважає, що територія із втратою армії – це однозначний програш. Через це говорити про "перемогу" росіян в Бахмуті чи під Бахмутом – навіть російський генерал не стане. Адже їхні генерали мають фахову освіту й розуміють основи військової теорії.
Про "перемогу" росіян під Бахмутом говорити не можна, бо їхні втрати значно перевищують наші. А 200, 2000, 150 квадратних метрів, квадратний кілометр – це у військовій справі не враховується. Враховується кількістю знищених ворожих солдатів,
– розповів він.
Олександр Зеленько зауважив, що з боку військової науки, українська армія має перемогу в Бахмуті.
Що відбувається в Бахмуті
- За словами військового експерта та полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, у Бахмуті глава ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин ниє, що, мовляв, варто завершувати так звану "СВО". Світан зауважив, що вагнерівці перебувають на Північ від Бахмуту, на лінії до Соледару. Там найманці сформували певний виступ. Однак, це для них готовий "оперативний котел".
- Росіяни почали перекидати на Бахмутський напрямок більш підготовлені підрозділи, десантно-штурмові бригади та спецпризначенців. Утім, як раніше, відновлювати дійсно професійні та боєздатні підрозділи, в окупантів не вийде.
- Окупанти хотіли захопити Бахмут до Великодня, але знову їм це не вдалося. І термін "захоплення" знову змістився. Цього разу – до кінця квітня. Росіяни приблизно 16 разів уже встановлювали нову дату, до якої вони мають захопити місто.