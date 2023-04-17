Об этом в обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. В частности, 16 апреля "хлопок" посетил несколько российских городов.
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"Хлопок" в России
Свитан отметил, что у нашей разведки – "длинные руки". Если есть задача уничтожать военные объекты на территории России, то она будет выполняться. В России "хлопок" происходит только на военных объектах или на объектах энергосистем, которые их питают.
Это уже обыденность российской жизни. До полного развала России у них будет вот такая жизнь,
– заметил военный эксперт.
Нытье вагнеровцев под Бахмутом
Если говорить о ситуации под Бахмутом, то там Пригожин ноет, мол, пора завершать так называемую СВО. Вагнеровцы находятся севернее Бахмута, на линии к Соледару. Они сформировали там такой себе выступ, но это готовый оперативный котел.
"Пригожин об этом знает и декларирует в эфир, что в районе Северска и Белогоровки накоплено большое количество украинских войск, которое готово это выступ срезать, выйдя либо сразу с севера на Бахмут, либо на Попасную. Так ВСУ отсекут российскую группировку от поставок", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.
Вагнеровцы это понимают, поэтому они не могут пойти вперед, потому что так обострится фланговая проблема. Отойти назад – значит проиграть в глазах российского общества. Потому и забрасывается месседж, что СВО выполнена. Между тем Путин об этом может объявить условно 9 мая, и тогда россияне перейдут в глухую оборону, что произойдет и так.
Военная сводка от Свитана: смотрите видео
Освобождение Крыма
Относительно освобождения Крыма, то сейчас началось настоящее потепление. В апреле завершится сезон дождей и по сухой летней земле ВСУ смогут двигаться вперед. На это есть 5–6 теплых месяцев до новых дождей осенью. За это время следует максимально уничтожить россиян.
До Крыма – 70 километров. Это один танковый переход. Из Новой Каховки до Армянска, из-под Херсона до Армянска. Несколько дней работы. Там ровная поверхность, где есть каналы, но это не проблема, потому что нам передали очень много инженерной техники,
– подчеркнул летчик-инструктор.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Украине необходима западная авиация. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, мы работаем над усилением ПВО, и для этого тоже необходимы самолеты.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что сейчас неизвестно, когда начнется контрнаступление ВСУ. Такое решение будет принято в соответствии с законами Украины.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыигаль сообщил, что у Украины нет никаких секретов от партнеров. Так он прокомментировал публикации американских медиа, где говорилось, что наше государство скрывает планы контрнаступления от партнеров.