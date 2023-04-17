Об этом в обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. В частности, 16 апреля "хлопок" посетил несколько российских городов.

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"Хлопок" в России

Свитан отметил, что у нашей разведки – "длинные руки". Если есть задача уничтожать военные объекты на территории России, то она будет выполняться. В России "хлопок" происходит только на военных объектах или на объектах энергосистем, которые их питают.

Это уже обыденность российской жизни. До полного развала России у них будет вот такая жизнь,

– заметил военный эксперт.

Нытье вагнеровцев под Бахмутом

Если говорить о ситуации под Бахмутом, то там Пригожин ноет, мол, пора завершать так называемую СВО. Вагнеровцы находятся севернее Бахмута, на линии к Соледару. Они сформировали там такой себе выступ, но это готовый оперативный котел.

"Пригожин об этом знает и декларирует в эфир, что в районе Северска и Белогоровки накоплено большое количество украинских войск, которое готово это выступ срезать, выйдя либо сразу с севера на Бахмут, либо на Попасную. Так ВСУ отсекут российскую группировку от поставок", – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Вагнеровцы это понимают, поэтому они не могут пойти вперед, потому что так обострится фланговая проблема. Отойти назад – значит проиграть в глазах российского общества. Потому и забрасывается месседж, что СВО выполнена. Между тем Путин об этом может объявить условно 9 мая, и тогда россияне перейдут в глухую оборону, что произойдет и так.

Военная сводка от Свитана: смотрите видео

Освобождение Крыма

Относительно освобождения Крыма, то сейчас началось настоящее потепление. В апреле завершится сезон дождей и по сухой летней земле ВСУ смогут двигаться вперед. На это есть 5–6 теплых месяцев до новых дождей осенью. За это время следует максимально уничтожить россиян.

До Крыма – 70 километров. Это один танковый переход. Из Новой Каховки до Армянска, из-под Херсона до Армянска. Несколько дней работы. Там ровная поверхность, где есть каналы, но это не проблема, потому что нам передали очень много инженерной техники,

– подчеркнул летчик-инструктор.

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