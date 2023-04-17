Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, основным приоритетом Украины является система ПВО.

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Что нужно Украине для победы

Оружие, оружие и снова оружие. Приоритет – система ПВО, закрывающая наше небо. Я имею в виду сложное оружие, а также более легкое,

– говорит Резников.

В настоящее время на вооружении наших воинов есть МиГ-29 с видимостью 60 километров и дальностью выстрела 30 километров. Однако российские Су-35 могут "видеть" и стрелять гораздо дальше.

Резников подчеркнул, что нашим воинам нужна новейшая авиация, чтобы нарушить господство россиян в воздухе. По словам министра, это может быть F-16, шведские Gripin или другие.

"Я уверен, что мы их получим, как это произошло с боевыми танками", – резюмировал Резников.

Напомним, что необходимость получения F-16 подчеркивал и президент Владимир Зеленский. Кроме того, представитель Юрий Игнат отметил, что F-16 значительно превосходит по своим функциям и работе по МиГ-29.

F-16 – самый распространенный самолет в мире. Их 4,5 тысячи. Такие истребители имеют на вооружении 25 стран. Именно эти истребители способны снизить боевые потери во время наступления в 10 раз. Больше о том, почему для ВСУ нужны именно F-16 – читайте в интервью с спикером Воздушных сил.

Украина получила МиГ-29: что известно