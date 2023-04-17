Радостное известие сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он отметил, что это свершится в рамках новых санкций Канады против российских предприятий.

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Более того, Канада также передаст и другие активы российской компании "Волга-Днепр" в пользу Украины.

Новый пакет санкций против России от Канады В частности, против компании "Волга-Днепр". Готовимся к конфискации самолета АН-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины",

– рассказал премьер.



Премьер показал самолет, который получит Украина / Фото из фейсбука Дениса Шмыгаля

Что этому предшествовало

В прошлом году Украина инициировала арест самолетов Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр".

Справка. "Волга-Днепр" – это российская грузовая авиакомпания, основанная 22 августа 1990 года. По состоянию на февраль 2022 года размер флота авиакомпании составлял 12 самолетов, из которых 7 – Ан-124-100.

В апреле 2022 года суд арестовал 12 транспортных самолетов российской авиакомпании в рамках уголовного производства, открытого по заявлению госпредприятия "Антонов". Согласно решениям:

трем самолетам Ан-124-100 был запрещен вылет из Германии,

одном – из Канады.

Арест был наложен с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств и последующего возмещения ущерба. "Росавиация" незаконно предоставила право компании, входящей в группу компаний "Волга-Днепр", выдавать сертификаты лётной годности на "Русланы".

То есть, фактически в последние годы "Волга-Днепр" выдавала сертификаты сама себе, ставя под угрозу безопасную эксплуатацию воздушных судов, что является нарушением положений международных конвенций. И теперь самолеты подлежат передаче в управление украинскому Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.