Теперь союзники Украины все больше военной помощи будут передавать в режиме "медийного молчания". Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

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Жовтенко не исключает, что существуют другие, кроме официальных, механизмы получения такого рода оружия. К тому же эти вертолеты не считаются летальным оружием.

Это военно-транспортный вертолет, который может участвовать в боевых действиях, на него можно монтировать определенное вооружение, но при всем этом он не является системой уничтожения.

Запад все чаще передает оружие тайно

В этом контексте также следует понимать, чем ближе к украинскому контрнаступлению, тем больше Запад переходит в режим "медийного молчания", отметил эксперт.

Нынешние пакеты военной помощи от Запада, в отличие от первых, содержат все меньше детализированной информации о предоставлении видов и количестве оружия и боеприпасов. Теперь для того, чтобы российские спецслужбы не могли использовать данные для создания максимально дискомфортной ситуации российской стороне, в медиа подают все меньше любой информации, даже намеков на нее.

Запад умалчивает об очень многих моментах, для того чтобы не дать россиянам принимать адекватных решений,

– добавил спикер.

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"Сюрпризы" для россиян

Ярким примером "медийного молчания" была передача Украине запускаемых с помощью систем реактивного залпового огня GLSDB управляемых бомб с дальностью почти 160 километров.

В январе о них активно говорили, в начале февраля лишь упомянули, что было бы неплохо передать их Украине. Затем последовала пауза примерно месяц, а после этого вдруг начался "хлопок" в Мелитополе, Мариуполе, на севере Крыма.

После этого никто не подтверждал получение Украиной этих систем, но и не опровергал, заметил Жовтенко. К тому же, события на поле боя свидетельствовали, что эти боеприпасы уже есть у ВСУ.

Я более чем уверен, что так будет и с другими, в некотором роде чувствительными системами вооружений, которые мы еще ожидаем и которые однозначно получим. Чтобы не вызвать излишнего политического резонанса и не давать подсказок российской стороне, чем именно вооружена Украина сейчас, эта практика, я думаю, чем дальше будет только усиливаться,

– убежден эксперт.

В России признают проблему нехватки информации

Более того, даже российские пропагандисты начали лить слезы, мол, Запад начал скрывать все, что поставляет Украине. То есть, уже на таком уровне в России признают проблему лишения России такой информации.

По словам Жовтенко, обнародование информации об использовании Black Hawk, скорее всего, согласовано с союзниками.

Сейчас объявление о передаче определенного вида оружия означает, что Украина уже этим активно пользуется, считает спикер. Также информация о получении одного образца дает сигнал для поставок большего количества оружия для обеспечения потребностей ВСУ.

Мы таким образом будем слышать о многих вещах, которые нам Запад отправляет,

– резюмировал Жовтенко.

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