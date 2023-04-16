Тепер союзники України все більше військової допомоги передаватимуть в режимі “медійного мовчання”. Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

До теми МіГ-29: основні характеристики та можливості винищувачів, які Словаччина передала Україні

Жовтенко не виключає, що існують інші, окрім офіційних, механізми отримання такого штибу зброї. До того ж ці гелікоптери не вважаються летальною зброєю.

Це військово-транспортний гелікоптер, який може брати участь в бойових діях, на нього можна монтувати певне озброєння, але попри все це не є системою знищення.

Захід все частіше передає зброю таємно

В цьому контексті також варто розуміти, що ближче до українського контрнаступу, тим більше Захід переходить у режим "медійного мовчання", зауважив експерт.

Теперішні пакети військової допомоги від Заходу, на відміну від найперших, містять все менше деталізованої інформації про надання видів та кількості зброї й боєприпасів. Тепер для того, щоб російські спецслужби не могли використовувати дані, для створення максимально дискомфортної ситуації російській стороні, в медіа подають все менше будь-якої інформації, навіть натяків на неї.

Захід замовчує про дуже багато моментів, для того, щоб не дати росіянам ухвалювати адекватні рішення,

– додав мовець.

Яка зараз ситуація в Бахмуті: дивитись відео

"Сюрпризи" для росіян

Яскравим прикладом "медійного мовчання" була передача Україні керованих бомб, що запускаються за допомогою систем реактивного залпового вогню GLSDB з дальністю майже 160 кілометрів.

В січні про них активно говорили, на початку лютого лише згадали, що було б непогано передати їх Україні. Потім була пауза приблизно місяць, а після цього раптом розпочалася "бавовна" у Мелітополі, Маріуполі, на півночі Криму.

Після цього ніхто не підтверджував отримання Україною цих систем, але і не спростовував, зауважив Жовтенко. До того ж події на полі бою свідчили, що ці боєприпаси уже є у ЗСУ.

Я більш ніж впевнений, що так буде і з іншими, певною мірою чутливими системами озброєнь, які ми ще очікуємо, і які однозначно отримаємо. Аби не викликати зайвого політичного резонансу і не давати підказок російській стороні, чим саме озброєна Україна зараз, ця практика, я гадаю, чим далі буде лише посилюватися,

– переконаний експерт.

В Росії визнають проблему нестачі інформації

Ба більше, навіть російські пропагандисти почали лити сльози, мовляв, Захід почав приховувати все, що постачає Україні. Тобто уже на такому рівні в Росії визнають проблему позбавлення Росії такої інформації.

За словами Жовтенка, оприлюднення інформації про використання Black Hawk скоріше за все узгоджене з союзниками.

Зараз оголошення про передачу певного виду зброї означає, що Україна уже цим активно користується, вважає спікер. Також інформація про отримання одного зразка дає сигнал для постачання більшої кількості зброї для забезпечення потреб ЗСУ.

Ми в такий спосіб будемо чути про багато речей, які нам Захід відправляє,

– резюмував Жовтенко.

Військова допомога Україні: останні відомості