У Defence Express розповіли , що версія Caesar для данських збройних сил має інше шасі та значно полегшує роботу розрахунку.

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У чому полягає відмінність

Зазначимо, що мова йде одразу про 19 Caesar, які у 2017 році Данія замовила у французької Nexter і вирішила віддати Україні у вигляді допомоги. І ці САУ доволі сильно відрізняються від звичних версій Caesar від Франції, хоча сама артилерійська частина у вигляді 155-мм гармати довжиною 52 калібри, поєднану з цифровою системою управління вогнем не змінилась, але у данських артсистемах є дві важливі відмінності.

Повідомляють, ці Caesar виконані на шасі 8х8 Tatra 815-7, а не 6х6 Renault Sherpa5. Більше за габаритами шасі дозволило збільшити кількість боєприпасів, яка перевозить САУ: з 18 до 30. Водночас вага машини зросла з 17,7 до 28,7 – 30,2 тонни, що пов'язано й зі збільшенням бронювання шасі. А ще, була змінена система заряджання, яка стала автоматизованою.

"Завдяки маніпулятору, який відповідає за заряджання снарядів вдалось зняти навантаження на розрахунок. Й задача заряджаючого – поставити снаряд на лоток одразу поблизу боєукладки, а не нести його до казенної частини. А мова зрештою йде про 40-кілограмів 155-мм снаряд. Також був доданий досилач й вишибних зарядів. Тобто робота розрахунку спростилась", – пишуть у Defence Express.

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