Про це під час брифінгу міністра оборони України Олексія Резнікова та виконувача обов'язків міністра оборони Королівства Данія Троелса Лунда Поульсена розповів представник данського відомства.

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Коли в Україну прибудуть гаубиці та танки

Наші артилеристи вже тренуються працювати на Ceasar. Також скоро ви почуєте, як в Україні гарчать танки з данським акцентом,

– повідомив міністр оборони України.

Данія сподівається поставити в Україну системи Ceasar наступного місяця. Натомість постачання танків Leopard 1 сподіваються розпочати до літа.

Ми сподіваємося, що артилерійські системи Ceasar ми поставимо в Україну наступного місяця. Зараз вони знаходяться на тренувальних полігонах у Данії. Щодо танків Leopard 1. Ще два місяці тому Данія підписала угоду з Німеччиною. Сподіваємося, що ми почнемо постачання танків до літа,

– сказав Поульсен.

За словами Троелса Лунда Поульсена, загалом в Україну буде можливо поставити близько 100 танків Leopard 1.

І зможемо обговорювати постачання Leopard 2, яких у Данії не дуже багато. Будемо розглядати інші можливі шляхи передачі,

– уточнив він.

Він також додав, що важливо, щоб українські фахівці мали можливість обслуговувати та ремонтувати це озброєння перед тим, як воно прибуде до України. І це буде опрацьовано.

Україна запрошує до себе іноземних спеціалістів та пілотів

Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував іноземним спеціалістам, які мають бажання та вміють обслуговувати цю техніку, мають відповідні дозволи та доступ до документів, приїхати працювати до України.

Це стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які знають, як керувати F-16 і готові взяти участь (у війні), іноземний легіон готовий відкрити двері,

– додав Резніков.