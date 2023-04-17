Радісну звістку повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що це здійсниться у межах нових санкцій Канади проти російських підприємств.

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Ба більше, Канада також передасть й інші активи російської компанії "Волга-Днепр" на користь України.

Новий пакет санкцій проти Росії від Канади. Зокрема, проти компанії "Волга-Днепр". Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України",

– розповів прем'єр.



Прем'єр показав літак, який отримає Україна / Фото з фейсбука Дениса Шмигаля

Що цьому передувало

Торік Україна ініціювала арешт літаків Ан-124 авіакомпанії "Волга-Днепр".

Довідка. "Волга-Днепр" – це російська вантажна авіакомпанія, заснована 22 серпня 1990 року. Станом на лютий 2022 року розмір флоту авіакомпанії становив 12 літаків, з яких 7 – це Ан-124-100.

У квітні 2022 року суд арештував 12 транспортних літаків російської авіакомпанії у межах кримінального провадження, відкритого за заявою держпідприємства "Антонов". Згідно з рішеннями:

трьом літакам Ан-124-100 було заборонено виліт із Німеччини,

одному – з Канади.

Арешт наклали з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого відшкодування збитків. "Росавіація" незаконно надала право компанії, що входить до групи компаній "Волга-Днепр", видавати сертифікати льотної придатності на "Руслани".

Тобто фактично останніми роками "Волга-Днепр" видавала сертифікати сама собі, ставлячи під загрозу безпечну експлуатацію повітряних суден, що є порушенням положень міжнародних конвенцій. І тепер літаки підлягають передачі в управління українському Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.