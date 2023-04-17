Радісну звістку повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що це здійсниться у межах нових санкцій Канади проти російських підприємств.
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Ба більше, Канада також передасть й інші активи російської компанії "Волга-Днепр" на користь України.
Новий пакет санкцій проти Росії від Канади. Зокрема, проти компанії "Волга-Днепр". Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України",
– розповів прем'єр.
Прем'єр показав літак, який отримає Україна / Фото з фейсбука Дениса Шмигаля
Що цьому передувало
Торік Україна ініціювала арешт літаків Ан-124 авіакомпанії "Волга-Днепр".
У квітні 2022 року суд арештував 12 транспортних літаків російської авіакомпанії у межах кримінального провадження, відкритого за заявою держпідприємства "Антонов". Згідно з рішеннями:
- трьом літакам Ан-124-100 було заборонено виліт із Німеччини,
- одному – з Канади.
Арешт наклали з метою забезпечення збереження речових доказів та подальшого відшкодування збитків. "Росавіація" незаконно надала право компанії, що входить до групи компаній "Волга-Днепр", видавати сертифікати льотної придатності на "Руслани".
Тобто фактично останніми роками "Волга-Днепр" видавала сертифікати сама собі, ставлячи під загрозу безпечну експлуатацію повітряних суден, що є порушенням положень міжнародних конвенцій. І тепер літаки підлягають передачі в управління українському Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.