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      Бахмут на цифровой вершине, или историческая диджитализация Донбасса от "Свободного радио"

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      Бахмут от "Свободного радио"
      Бахмут от "Свободного радио" / Скриншот с сайта freeradio.com.ua

      Журналисты из "Свободного радио" создали неординарный медиапроект. На одной из страниц сайта freeradio.com.ua разместили интересную аллюзию на фейсбук с историческим подтекстом.

      "Диджитализация так диджитализация. Пока Украина пытается стать страной в смартфоне, Бахмут уже прорывается на цифровые вершины! К 448 дню рождения города "Свободное радио" рассказывает многогранную историю одного из старейших городов Донбасса", – говорится в интро к проекту freeradio.com.ua.

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      А дальше в формате ленты новостей (похожей на ту, которую каждый из нас видит в фейсбуке) и с замечательным юмором посты публикуют незаурядные знаменитости: Петр I , Кондрат Булавин, Григорий Сковорода. А комментируют сообщения исторических фигур крестьяне, царское правительство и даже – Ленин.

      Бахмут
      Как-то так можно увидеть историю возникновения города / Скриншот с сайта freeradio.com.ua

      Если бы соцсети существовали во время Второй мировой / Скриншот с сайта freeradio.com.ua

      Также на странице повествуют и о трагических днях истории Бахмута. Ту уже не до смеха. Но знать об этом – надо.


      О голоде 1933 / Скриншот с сайта freeradio.com.ua

      Заходите, читайте, и также интересуйтесь историей собственного города, села или поселка – там непременно очень много интересного!

      Что такое "Свободное радио" на Донбассе?Это проект, призванный обеспечить функционирование полностью независимой радиостанции, вещающей на Донбассе. Так говорят они о себе: "Инициатива имеет целью дать ответ на национальные вызовы, создав противовес информационному вакууму и пропаганде, и способствовать развитию гражданского общества через деятельность местной радиостанции с FM и online-вещанием, мультимедийного сайта. Свободное радио – это локальное медиа с глобальными целями".

      blog_ava
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      сегодня
      2017
      Теги: Новости Украины Новости Донецка СМИ История
      Источник: 24 канал
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