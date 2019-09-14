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      Бахмут на цифровій вершині, або Історична діджиталізація Донбасу від "Вільного радіо"

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      Бахмут від "Вільного радіо"
      Бахмут від "Вільного радіо" / Скріншот із сайту freeradio.com.ua

      Журналісти з "Вільного радіо" створили неординарний медіапроєкт. На одній із сторінок сайту freeradio.com.ua розташували цікаву алюзію на фейсбук з історичним підтекстом.

      "Діджиталізація так діджиталізація. Поки Україна намагається стати країною у смартфоні, Бахмут вже проривається на цифрові вершини! До 448 Дня народження міста "Вільне радіо" розповідає багатогранну історію одного з найстаріших міст Донбасу", – мовиться в інтро до проєкту freeradio.com.ua.

      Читайте також: Що Зеленський запропонує окупованій частині Донбасу – пояснення Пристайка

      А далі у форматі стрічки новин (схожої до тієї, яку кожен з нас бачить у фейсбуці) та з чудовим гумором пости публікують неабиякі знаменитості: Петро І, Кіндрат Булавін, Григорій Сковорода. А коментують дописи історичних постатей селяни, царський уряд і навіть – Ленін.

      Бахмут
      Якось так можна побачити історію виникнення міста / Скріншот із сайту freeradio.com.ua


      Якби соцмережі існували під час Другої світової / Скріншот із сайту freeradio.com.ua

      Також на сторінці оповідають і про трагічні дні з історії Бахмута. Ту вже не до сміху. Але знати про це – треба.


      Про голод 1933 / Скріншот із сайту freeradio.com.ua

      Заходьте, читайте, і також цікавтеся історією власного міста, села чи селища – там неодмінно дуже багато цікавого!

      Що таке "Вільне радіо" на Донбасі? Це проєкт, покликаний забезпечити функціонування повністю незалежної радіостанції, що мовить на Донбасі. Так кажуть вони про себе: "Ініціатива має на меті дати відповідь на національні виклики, створивши противагу інформаційному вакууму та пропаганді, і сприяти розвитку громадянського суспільства через діяльність місцевої радіостанції з FM- та online-мовленням, мультимедійного сайту. Вільне радіо – це локальне медіа з глобальними цілями".

      blog_ava
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      Теги: Новини України Історія ЗМІ Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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