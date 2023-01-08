Чеченские добровольцы мощно уничтожают оккупантов в Бахмуте: впечатляющее видео

На войне в Украине чеченские добровольцы уничтожают российских оккупантов. В настоящее время они ликвидируют захватчиков в Бахмуте.

Уже появилось соответствующее видео, как чеченцы уничтожают оккупантов. Они сражаются за Украину с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

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Как чеченские воины уничтожают оккупантов в Бахмуте

В украинской разведке рассказали, что чеченские добровольцы защищают наше государство от врага в составе Интернационального легиона ГУР Минобороны. Среди добровольцев – герой ичкерийского народа Абдул Хаким. В настоящее время подразделение легиона находится в Бахмуте.

Абдул Хаким до 24 февраля руководил группой "Аджнад аль-Кавказ" в Сирии. После 24 февраля его группа стала частью Отдельного батальона особого назначения Министерства обороны Чеченской республики Ичкерия – добровольческого подразделения в составе украинского Интернационального легиона ГУР МО Украины,

– сообщили в разведке.

Кстати, 15 октября Абдул Хаким был возведен в ранг полковника Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия.

Как чеченцы уничтожают врага в Бахмуте: смотрите видео

Кроме того, возведенная тактическая группа "Адам" Вооруженных Сил Украины показала, как мощно отбила штурм российских оккупантов возле Бахмута.

Как защитники отбили штурм оккупантов возле Бахмута: смотрите видео

Что сейчас происходит в Бахмуте

Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что Бахмут продолжает оставаться одним из самых интенсивных участков фронта. Там постоянно идут интенсивные боевые столкновения и обстрелы противника.

По словам Череватого, российские оккупанты сейчас перегруппировываются и сконцентрируют больше своего личного состава и техники. Захватчики пытаются контратаковать на определенных направлениях в районе Стельмаховки, Площанки и других. Однако они несут потери и отступают.