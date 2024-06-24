Глава российского университета спецназа имени Путина получил подозрение

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного высокопоставленного чиновника России, который причастен к войне против Украины. Речь идет о главе чеченского университета спецназа имени Путина Байбетаре Вайханове.

Отмечается, что под руководством Вайханова российское учебное заведение выпустило десятки тысяч оккупантов. Кроме этого на базе университета с ноября 2023 года налажено производство FPV-дронов, а также обучение пилотов БПЛА.

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Подозрение Вайханову

СБУ установила, что Байбетар Вайханов входит в ближайшее окружение Кадырова, по указанию которого организует подготовку боевиков для армии оккупантов. Всего за время полномасштабного вторжения в университете имени Путина прошли обучение более 40 тысяч военных и наемников.

Среди них – боевики 78-го моторизованного полка спецназначения "Север-Ахмат" и полков "Ахматросия", "Ахмат-Чечня", 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии России. Все они принимают непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны Украины на восточном и южном фронтах,

– указали в СБУ.

Сначала чем попасть на передовую слушатели "университета Путина" проходят недельную подготовку на базе учебного заведения в Гудермесе. Там их ждет комплексная, тактическая, огневая, информационно-идеологическая и медицинская подготовка. После окончания "курсов" боевиков перебрасывают в горячие точки фронта, где их используют для штурмов позиций ВСУ.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили Вайханову о подозрении по статье о пособничестве в ведении агрессивной войны.

Отметим, что на днях СБУ сообщила подозрение российскому актеру и музыканту Виталию Гогунскому. Он известен по роли в российском сериале "Универ". По материалам службы безопасности, установлено, что он публично поддерживает вооруженную агрессию России – в том числе и посещает оккупированные территории. Интересно, что Гогунский родом из Украины.