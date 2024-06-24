Зазначається, що під керівництвом Вайханова російський навчальний заклад випустив десятки тисяч окупантів. Окрім цього на базі університету з листопада 2023 року налагоджено виробництво FPV-дронів, а також навчання пілотів БПЛА.

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Підозра Вайханову

СБУ встановила, що Байбетар Вайханов входить до найближчого оточення Кадирова, за вказівкою якого організовує підготовку бойовиків для армії окупантів. Загалом за час повномасштабного вторгнення в університеті імені Путіна пройшли вишкіл понад 40 тисяч військових та найманців.

Серед них – бойовики 78-го моторизованого полку спецпризначення "Північ-Ахмат" та полків "Ахматросія", "Ахмат-Чечня", 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Росії. Усі вони беруть безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному та південному фронтах,

– вказали в СБУ.

Спершу ніж потрапити на передову слухачі "університету Путіна" проходять тижневу підготовку на базі навчального закладу у Гудермесі. Там їх чекає комплексна, тактична, вогнева, інформаційно-ідеологічна та медичну підготовку. Після закінчення "курсів" бойовиків перекидають у найгарячіші точки фронту, де їх використовують для штурмів позицій ЗСУ.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Вайханову про підозру за статтею про пособництво у веденні агресивної війни.

Зазначимо, що днями СБУ повідомила підозру російському актору і музиканту Віталію Гогунському. Він відомий за роллю у російському серіалі "Універ". За матеріалами служби безпеки, встановлено, що він публічно підтримує збройну агресію Росії – в тому числі й відвідує окуповані території. Цікаво, що Гогунський родом з України.