Байден 25 апреля официально выдвинет Бриджит Бринк на должность посла США в Украине, – Reuters

Reuters сообщает, что 25 апреля Байден официально назначит посла США в Украине. Им станет Бриджит Бринк.

Известно, что должность посла США в Украине была вакантна более 2 лет. Об этом американскому агентству сообщил один из чиновников на условиях анонимности.

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Чиновник также сообщил, что в понедельник президент Джо Байден официально предложит Бриджит Бринк, ныне посла США в Словакии, послом США в Украине,

– говорится в сообщении.

К слову, Бриджит Бринк – американская дипломатка из штата Мичиган. Она с мая 2019 возглавляла американское посольство в Словакии.

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