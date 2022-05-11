Байден беспокоится, что у Путина "нет выхода"

Байден сделал миру подарок – подписал закон о ленд-лизе. Теперь оружие в Украину будет поступать быстрее.

Дату выбрали красиво. Впрочем, это не было сюрпризом. Меня больше тронули слова Байдена о Путине.

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Как "ребенок" стал президентом России

Он беспокоится, что у Путина: "Нет выхода, и я пытаюсь понять, что нам с этим делать". Так беспокоится взрослый о ребенке, который загнал себя в безвыходную ситуацию. И взрослый переживает, что ребенок может сделать что-то непоправимое, найти выход для такого ребенка – это действительно компетенция взрослого.

Но как этот "ребенок" оказался президентом страны с ядерной кнопкой, а?

Байден беспокоится о Путине / Фото Getty Images

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Решение Литвы

Парламент Литвы признал Россию террористическим государством. Единогласно проголосовали за резолюцию, в которой написано, что наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины.

Единогласно проголосовали за резолюцию, в которой написано, что наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины. Китай неожиданно отказался принимать российские корабли на своей орбитальной станции. Похоже, скоро останется только легендарный батут. А еще глава КНР Си Цзиньпин поговорил с Макроном по телефону (не ржать), и обе страны подтвердили "свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и договорились о срочности достижения прекращения огня".

на своей орбитальной станции. Похоже, скоро останется только легендарный батут. А еще глава КНР Си Цзиньпин поговорил с Макроном по телефону (не ржать), и обе страны подтвердили "свою приверженность уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и договорились о срочности достижения прекращения огня". Генеральная ассамблея ООН проголосовала за то, чтобы Чехия заменила Россию в ведущем органе международной организации по правам человека. 157 стран проголосовали за Чешскую Республику и 23 воздержались.

в ведущем органе международной организации по правам человека. 157 стран проголосовали за Чешскую Республику и 23 воздержались. С Венгрией, последним оплотом России в Европе, плотно общаются. Ляйен лично поехала разговаривать с Орбаном и сообщила, что они достигли прогресса, но еще нужно работать.

А посол Иштван Ийдярто сообщил, что Венгрия поддержит членство Украины в ЕС и Будапешт готов помочь Украине с транспортировкой товаров на экспорт в связи с блокированием Россией морских портов.

Кстати, ходят слухи, что один из путей для транспортировки – через Беларусь.

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