Дату обрали гарно. Втім, це було сюрпризом. Мене більше зачепили слова Байдена про Путіна.

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Як "дитина" стала президентом Росії

Він турбується, що у Путіна: "немає виходу, і я намагаюся зрозуміти, що нам з цим робити". Так турбується дорослий про дитину, яка загнала себе у безвихідь. І дорослий переживає, що дитина може зробити щось непоправне, знайти вихід для такої дитини – це справді компетенція дорослого.

Але як ця "дитина" стала президентом країни з ядерною кнопкою, га?

Байден турбується через Путіна / Фото Getty Images

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Рішення Литви

Парламент Литви визнав Росію терористичною державою . Одностайно проголосували за резолюцію, в якій написано, що найманці скоїли масові військові злочини на території України.

. Одностайно проголосували за резолюцію, в якій написано, що найманці скоїли масові військові злочини на території України. Китай зненацька відмовився приймати російські кораблі на своїй орбітальній станції. Схоже, незабаром залишиться лише легендарний батут. А ще глава КНР Сі Цзіньпін поговорив з Макроном телефоном (не іржати), і обидві країни підтвердили "свою відданість повазі до територіальної цілісності та суверенітету України та домовилися про терміновість досягнення припинення вогню".

на своїй орбітальній станції. Схоже, незабаром залишиться лише легендарний батут. А ще глава КНР Сі Цзіньпін поговорив з Макроном телефоном (не іржати), і обидві країни підтвердили "свою відданість повазі до територіальної цілісності та суверенітету України та домовилися про терміновість досягнення припинення вогню". Генеральна асамблея ООН проголосувала за те, щоб Чехія замінила Росію у провідному органі міжнародної організації з прав людини. 157 країн проголосували за Чеську Республіку та 23 утрималися.

у провідному органі міжнародної організації з прав людини. 157 країн проголосували за Чеську Республіку та 23 утрималися. З Угорщиною, останнім оплотом Росії у Європі, щільно спілкуються. Ляєн особисто поїхала розмовляти з Орбаном і повідомила, що вони досягли прогресу , але ще треба працювати.

, але ще треба працювати. Посол Іштван Ійдярто повідомив, що Угорщина підтримає членство України в ЄС і Будапешт готовий допомогти Україні з транспортуванням товарів на експорт у зв'язку з блокуванням Росією морських портів.

До речі, ходять чутки, що один зі шляхів для транспортування – через Білорусь.

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