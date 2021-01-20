Новоизбранный президент США Джозеф Байден сосредоточится на идее единства американского общества после пережитого кризиса. Однако никакие внутренние вопросы не будут отвлекать его от санкций в отношении России.

Байден обещал, что будет президентом "для всех американцев". В частности, это был сознательный призыв к единству нации. Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

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По его словам, сейчас американское общество действительно "разорвано". Впрочем, в США есть четкая позиция – крайне негативное отношение к режиму Владимира Путина. Пионтковский отметил, что американцы твердо намерены по поддержке Украины в ее сопротивлению российской агрессии.

Все давно поняли, что Путин противостоит окружающему миру,

– подчеркнул он.

Как отметил публицист, лидер республиканцев Митт Ромни требовал немедленного введения персональных санкций в отношении российского президента. В частности, он был первым, кто вынес этот вопрос на повестку дня.

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К чему надо готовиться Путину

Пионтковский считает, что самым тяжелым ударом для Путина будет выполнение закона 2017 года, который предусматривает арест активов близких к российскому президенту олигархов и чиновников. Говорится о так называемом "российском триллионе".

"Эту крупную сумму денег, украденную у русского народа и полученную незаконным способом, арестуют и политически установят, что их надо вернуть владельцу", – рассказал публицист.

По его словам, многие эксперты обсуждают, что часть из этого конфискованного триллиона может пойти на компенсацию Украине, связанную с российской агрессией.

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Рычаги влияния на украинскую власть

Как отметил Пионтковский, если говорить об экономической отрасли, то основным рычагом влияния на Украину является МВФ. Именно от него во многом зависит украинская экономика. Публицист заявил, что основным требованием МВФ является борьба с коррупцией.

Публицист также предположил, что американцы активизируют выполнение своего старого запроса относительно олигарха Игоря Коломойского.

Мы знаем, как близок он к украинскому президенту,

– отметил Пионтковский.

Публицист подытожил, что Владимиру Зеленскому придется выбрать, что для него ближе – отношения с Коломойским или поддержка Украины международным сообществом.