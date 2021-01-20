Новообраний президент США Джозеф Байден зосередиться на ідеї єдності американського суспільства після пережитої кризи. Однак ніякі внутрішні питання не відволікатимуть його від санкцій щодо Росії.

Байден обіцяв, що буде президентом "для усіх американців". Зокрема, це був свідомий заклик до єдності нації. Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

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За його словами, наразі американське суспільство й справді "розірване". Втім, у США є чітка позиція – вкрай негативне ставлення до режиму Володимира Путіна. Піонтковський зазначив, що американці мають твердий намір щодо підтримки України в її супротиві російській агресії.

Усі давно зрозуміли, що Путін протистоїть навколишньому світові,

– наголосив він.

Як зазначив публіцист, лідер республіканців Мітт Ромні потребував негайного введення персональних санкцій щодо російського президента. Зокрема, він був першим, хто виніс це питання на порядок денний.

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До чого треба готуватися Путіну

Піонтковський вважає, що найважчим ударом для Путіна буде виконання закону 2017 року, який передбачає арешт активів близьких до російського президента олігархів та чиновників. Мовиться про так званий "російський трильйон".

"Цю велику суму грошей, вкрадену в російського народу та отриману незаконним способом, арештують та політично встановлять, що їх треба повернути власнику", – розповів публіцист.

За його словами, багато експертів обговорюють, що частина з цього конфіскованого трильйона може піти на компенсацію Україні, пов'язану з російською агресією.

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Важелі впливу на українську владу

Як зазначив Піонтковський, якщо говорити про економічну галузь, то основним важелем впливу на Україну є МВФ. Саме від нього значною мірою залежить українська економіка. Публіцист заявив, що основною вимогою МВФ є боротьба з корупцією.

Публіцист також припустив, що американці активізують виконання свого старого запиту щодо олігарха Ігоря Коломойського.

Ми знаємо, яким близьким він є до українського президента,

– наголосив Піонтковський.

Публіцист підсумував, що Володимиру Зеленському прийдеться обрати, що для нього є ближчим – відносини з Коломойським чи підтримка України міжнародною спільнотою.