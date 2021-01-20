У США під час президентської каденції Джозефа Байдена відійде в минуле екстравагантний стиль управління, який досить дорого коштував американській політичній системі. Зокрема, це похитнуло довіру громадян до основоположних інститутів американської демократії.

Ці фактори значною мірою поляризували американське суспільство. Про це заявив виконавчий директор міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, для Байдена важливим завданням буде те, як "вилікувати розлами" у суспільстві, які залишилися внаслідок правління Дональда Трампа.

Якими будуть відносини з Росією

Сушко зазначив, що наразі відносини США з Росією перебувають на низькому рівні, про що свідчать останні американські санкції.

Довідка. Сенат США 1 січня 2021 року подолав вето Дональда Трампа на проєкт оборонного бюджету на 2021 рік. Він передбачає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Політолог припустив, що в адміністрації Байдена зміниться підхід до колективних дій. Зокрема, новообраний президент відбудовуватиме спільну політику США і ключових союзників.

Він буде приділяти увагу тому, щоб дії проти агресивної поведінки Росії мали колективний характер,

– зазначив політолог.

Як розповів Сушко, у цьому питання зроблять акцент на відновленні партнерських відносин з країнами, які є традиційними союзниками США.

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Чого очікувати Україні

На думку політолога, Байден дуже добре розбирається в українському питанні. Зокрема, йому не треба буде пояснювати, чому Україна є важливою для США. Втім, Сушко застеріг, що не варто сподіватися на вирішення усіх українських питань.

"Україна матиме можливість досягти більшого у партнерстві з США, але за певних умов" – розповів політолог.

Зокрема, мовиться про грамотне вибудовування дипломатичної лінії, аби американці відчували, що слово України не розходиться з ділом.

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Відсутність Трампа на інавгурації

На думку політолога, відсутність Трампа на інавгурації новообраного президента свідчить про те, що ця передача влади є нетиповою для США. Зокрема, Трамп продовжує "грати в гру", яку він почав ще у листопаді 2020 року, коли говорив про фальсифікації на президентських виборах.

Його останні кроки на посаді свідчать про намагання певним чином пом'якшити ефект від дуже негативних подій для нього та його партії, які відбулися під час захоплення Конгресу,

– припустив політолог.

Сушко підсумував, що Трамп спробував не "спалювати усі мости" з американською політичною системою та погодився на мирний сценарій передачі влади.