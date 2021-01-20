В США во время президентской каденции Джозефа Байдена отойдет в прошлое экстравагантный стиль управления, который довольно дорого стоил американской политической системе. В частности, это пошатнуло доверие граждан к основополагающим институтам американской демократии.

Эти факторы в значительной степени поляризовали американское общество. Об этом заявил исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко в эфире 24 канала.

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По его словам, для Байдена важной задачей будет "вылечить разломы" в обществе, которые остались в результате правления Дональда Трампа.

Какими будут отношения с Россией

Сушко отметил, что сейчас отношения США с Россией находятся на низком уровне, о чем свидетельствуют последние американские санкции.

Справка. Сенат США 1 января 2021 года преодолел вето Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год. Он предусматривает положение об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Политолог предположил, что в администрации Байдена изменится подход к коллективным действиям. В частности, новоизбранный президент будет отстраивать общую политику США и ключевых союзников.

Он будет уделять внимание тому, чтобы действия против агрессивного поведения России имели коллективный характер,

– отметил политолог.

Как рассказал Сушко, в этом вопросе сделают акцент на восстановлении партнерских отношений со странами, которые являются традиционными союзниками США.

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Чего ожидать Украине

По мнению политолога, Байден очень хорошо разбирается в украинском вопросе. В частности, ему не надо будет объяснять, почему Украина является важной для США. Впрочем, Сушко предостерег, что не стоит надеяться на решение всех украинских вопросов.

"Украина будет иметь возможность достичь большего в партнерстве с США, но при определенных условиях" – рассказал политолог.

В частности, речь идет о грамотном выстраивании дипломатической линии, чтобы американцы чувствовали, что слово Украины не расходится с делом.

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Отсутствие Трампа на инаугурации

По мнению политолога, отсутствие Трампа на инаугурации новоизбранного президента свидетельствует о том, что эта передача власти является нетипичной для США. В частности, Трамп продолжает "играть в игру", которую он начал еще в ноябре 2020 года, когда говорил о фальсификациях на президентских выборах.

Его последние шаги на посту свидетельствуют о попытке каким-то образом смягчить эффект от очень негативных событий для него и его партии, которые произошли во время захвата Конгресса,

– предположил политолог.

Сушко подытожил, что Трамп попытался не "сжигать все мосты" с американской политической системой и согласился на мирный сценарий передачи власти.