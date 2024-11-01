Такое мнение высказал 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, комментируя задержки с разрешениями на удары вглубь России и на передачу дополнительного вооружения Украине. Байден держит в поле зрения эти аспекты, но вряд ли будет объявлять какие-то весомые решения публично.

Байден помнит трудное наследство Трампа

Политолог не исключает даже категорических решений от действующего президента США сразу после выборов. Не в последнюю очередь и как реванш за то, что в свое время оставил после себя Трамп.

"Вспомним, кто оставил Байдену в наследство Афганистан? Это же был Трамп. И по сути Байдену уже пришлось принимать всю критику на себя. Историю с выводом войск из Афганистана начал Трамп, а уже завершал Байден", – напомнил Рейтерович.

Поэтому, Джо Байден вполне может принять ряд решений, которые бы гарантировали определенную стабильную поддержку Украине. В частности это может касаться и дальнобойных ударов по России.

Таким образом он связал бы руки Трампу, чтобы тот не занимался популизмом из разряда "завершу войну за 1 день". Поэтому у Байдена есть пространство для маневра и он будет ими пользоваться

– заверил политолог.

Что касается шансов на выборах президента США, то Рейтерович подчеркнул, все будет зависеть от голосов колеблющихся штатов. Именно поэтому по мнению политолога Байден занимает очень осторожную позицию, чтобы таким образом склонить эти штаты на свою сторону и обеспечить победу Камаллы Харрис.

Напомним, выборы президента в США состоятся 5 ноября. Действующий глава Белого Дома не будет принимать в них участие. Зато республиканцу Дональду будет противостоять Камалла Харрис, которая занимает сейчас должность вице-президента.