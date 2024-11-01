Таку думку висловив 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, коментуючи затримки із дозволами на удари вглиб Росії та на передачу додаткового озброєння Україні. Байден тримає в полі зору ці аспекти, але навряд оголошуватиме якісь вагомі рішення публічно.

Байден пам'ятає марудний спадок Трампа

Політолог не виключає навіть й категоричних рішень від чинного президента США одразу після виборів. Не в останню чергу і як реванш за те, що свого часу лишив по собі Трамп.

"Згадаймо, хто залишив Байдену у спадок Афганістан? Це ж був Трамп. І по суті Байдену вже довелось приймати всю критику на себе. Історію з виведенням військ з Афганістану розпочав Трамп, а вже завершував Байден", – нагадав Рейтерович.

Відтак, Джо Байден цілком може ухвалити низку рішень, які б гарантували певну стабільну підтримку Україні. Зокрема це може стосуватися й далекобійних ударів по Росії.

Таким чином він зв'язав би руки Трампу, аби той не займався популізмом з розряду "завершу війну за 1 день". Тому у Байдена є простір для маневру і він буде ними користуватися

– запевнив політолог.

Що ж до шансів на виборах президента США, то Рейтерович підкреслив, усе залежатиме від голосів штатів, що вагаються. Саме тому на думку політолога Байден займає дуже обережну позицію, аби таким чином схилити ці штати на свій бік та забезпечити перемогу Камаллі Гарріс.

Нагадаємо, вибори президента в США відбудуться 5 листопада. Чинний глава Білого Дому не братиме в них участь. Натомість республіканцю Дональду протистоятиме Камалла Гарріс, яка обіймає нині посаду віцепрезидента.